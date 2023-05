Az újfasiszták jelképét viseli a gödi DK-s alpolgármester

Újabb baloldali politikusról derült ki, hogy vonzalmat érez a legsötétebb időket idéző eszmék iránt: újnáci gyűlöletszimbólumot tetováltatott magára Göd DK-s alpolgármestere, Szilágyi László. A májusban a gödi polgármesteri székért - természetesen Gyurcsányék támogatásával - induló politikus kínosan ügyel arra, hogy leplezze ideológiai nézeteit, ezen a fotón azonban pontosan látszik, hogy karjára, ahogy az újnácik teszik szerte a világon, a széttárt szárnyú birodalmi sast tetováltatta:

Fotó: Metropol

A Pest vármegyei Gödön jövő hét vasárnap, május 14-én tartanak időközi választásokat, miután a balliberális ellenzéki összefogás belső viszályok miatt totálisan megbukott. Szilágyi László jelenlegi alpolgármester 2019-ben DK-színekben, Gyurcsány támogatásával került be a képviselő testületbe. Noha a politikus, nyilvánvalóan taktikai okokból, most látszólag függetlenként száll ringbe, az Infostart megfogalmazása szerint „Szilágyi neve mellett ugyan nincs ott DK-s logó, de mindenki tudja, hogy melyik párthoz tartozik.”

Fotó: Metropol

Gödön mindenki tudja, hogy Szilágyi valójában Gyurcsány embere, csakhogy az új baloldali trükköt alkalmazva, a függetlenség álcája mögé bújva több esélyt látnak a győzelemre. Gödön azonban sokan rájöttek már, hogy Szilágyi kampánycsapatát dunakeszi és fóti DK-sok alkotják. Ráadásul a körzet DK-s választókerületi elnöke, Tonzor Péter is teljes erőbedobással kampányol neki, ha kell az utcán, egy pult mögül agitál mellette. A hírek szerint a DK-s jelölt sorra felbukkan olyan rendezvényeken, ahol Gyurcsány Ferenc is megjelenik. Nem tudni, hogy Szilágyi személy szerint neki már eldicsekedett-e a karjára tetovált náci-fasiszta sassal. Azzal a sassal, ami először a Mussolini-féle fasiszta rendszer szimbóluma volt, aztán hamar népszerű lett a Hitler Adolf vezette náci pribékek körében is, akik, akárcsak Szilágyi, a karjukon viselték a jelzést - írja a Metropol.

A karra tetovált sas egyfajta azonosításként szolgál ma is az újnácik között, felhúzva az inget így jelzik egymásnak, hogy egy bandába tartoznak. Az újnácikról szóló elemzések szerint ez a szimbólum az európai faji és kulturális tisztasággal, a katonai hatalom és az erőszak idealizálásával, valamint Hitler és a náci ideológia csodálatával azonos. Nem csoda hát, hogy a DK által futtatott Szilágyi rejtegeti a vállára varrt újnáci jelképet.

Bár lehetséges, hogy a Jobbikkal történt tavalyi összefogás óta már ez is elfogadott a Gyurcsány-pártban.