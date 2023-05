A mélyen vallásos anya halálra éheztette 3 éves kisfiát, hogy megmentse a világot a Covidtól

Egy mélyen vallásos anya halálra böjtöltette hároméves kisfiát a Covid-19-zárlat alatt, mert azt hitte, ezzel megmenti a világot a halálos vírustól – derült ki a bíróságon.

Fotó: Pixabay

A 42 éves cardiffi Olabisi Abubakart soványan és erősen kiszáradva találták fia, Taiwo holtteste mellett a városközponthoz közeli Cathaysben lévő lakásukon 2020 júniusában. Az egykori fodrász, aki 2011-ben menedékkérőként érkezett az Egyesült Királyságba Nigériából, paranoiás téveszméktől szenvedett, amelyeket állítólag részben a járvány miatti félelmek okoztak.

Abubakar jámbor pünkösdi keresztényként hite részeként sok éven át böjtölt, és leromlott mentális állapotában hosszas böjtre kényszerítette magát és fiát abban a reményben, hogy Isten védelmet nyújt az országnak. Mire június 29-én a rendőrök behatoltak a Cwmdare utcai otthonába, körülbelül három-négy hónapja koplaltak. A rendőrökön testkamera volt, amely lesújtó képet rögzített a nőről és annak halott gyermekéről.

A boncolás megállapította, hogy a kisfiú már jó ideje halott lehetett, halálát az éhezés és a kiszáradás okozta. A bíróság ennek ellenére nem tudta elítélni az asszonyt a kóros elmeállapota miatt, hanem kényszerkezelésre ítélték. A bíró szerint Abubakar pszichés állapotához a személyes stressz is hozzájárult, beleértve a szomszéddal folytatott vitát, a bevándorlási státusza és a pénz miatti aggodalmakat.

A tárgyalás során kiderült, hogy az asszonynak még most is tévképzetei vannak. Egyrészt azt gondolja, hogy ő és a gyermekei is halottak és harcolniuk kell a gonosszal, másrészt azt hiszi, hogy a kisfiát a szomszédja gyilkolta meg.