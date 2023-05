A kormány minden lehetséges módon megvédi a családokat

A kormány május 30-án nyújtja be a jövő évi költségvetés tervezetét az Országgyűlésnek, amely július 7-én fogadhatja el azt - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Gulyás Gergely / Fotó: Bruzák Noémi

A tárcavezető kifejtette: számtalan nehézség közepette kell megtervezni a jövő évi büdzsét, "hiszen háborús időket élünk".

Ennek ellenére a kormány megtartja azt a jó gyakorlatot, hogy a tavaszi időszakban nyújtja be a költségvetési tervezetet, mert ezzel a kormány kiszámíthatóságot teremt, a gazdaság számára is fontos üzenetet küld és rögzíti azokat a gazdaságpolitikai célkitűzéseket is, amelyeket a kormány a jövő évben a nehezebb körülmények között is el akar érni - jelentette ki.

Hangsúlyozta: olyan költségvetésre van szükség, amely garantálja az ország biztonságát, megvédi a családokat, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést. Számolni kell a háború elhúzódásának lehetőségével, de fontos, hogy a kitűzött célokat meg tudják őrizni, valamint csökkentsék a hiányt és az államadósságot - mondta.

Megjegyezte: a költségvetési hiány esetében 2,9 százalékkal számolnak. Kitért rá: a büdzsé tervezetét május 20. környékén adják át a Költségvetési Tanácsnak.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, háborús idők forgatókönyve alapján jött létre a költségvetés tervezete, béke és a szankciók kivezetése esetén viszont a költségvetés mozgástere jelentősen megnőne, az ország helyzete lényegesen könnyebb lenne.

Azt mondta: háborús időkben a honvédségre többet kell költeni és az infláció is sokkal magasabb. Éppen ezért a magyar kormány álláspontja a háború kezdete óta változatlan: azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat sürget - hangsúlyozta.

A kormány ismét meghosszabbítja a kamatstopot - amelynek hatálya június 30-ával járna le - és addig tartja fenn az intézkedést, ameddig a jegybanki alapkamat 10 százalék alá nem csökken - jelentette be Gulyás Gergely.

Emlékeztetett: a kormány 2022 januárjában döntött a lakossági kamatstop bevezetéséről, és ezt 2022 novemberében a kis- és közepes vállalkozásokra is kiterjesztette, azóta pedig már több alkalommal is meghosszabbította az intézkedést.

Hangsúlyozta: a kamatstop mintegy 350 ezer magyar családot védett meg a magas kamatokkal szemben és jelenleg is több mint 300 ezer családot érint közvetlenül a döntés, a kamatstoppal védett hitelállomány mértéke pedig meghaladja az 1360 milliárd forintot. Hozzátette: a kamatstop 2022-ben 80 milliárd forinttal, 2023 első felében pedig további 60 milliárd forinttal segítette a családokat, így összesen 140 milliárd forintnyi szankciós kamatfelárat vesz le a háztartások válláról.

A cél az, hogy Magyarország számára minden forrás elérhető legyen - jelentette ki. Hozzátette: ezzel szemben Brüsszelben és a baloldali magyar ellenzéknél "komoly ellenállás van", de arra kérik őket, "álljanak a magyar tanárok, a magyar egészségügy, a magyar gazdaság mellé".