"A gyerek szüli az anyát" - Nagypapa lett Böjte atya

Renátának nem adatott meg a könnyű gyermekkor. Szülei a hat testvérével együtt szegénységben nevelték, és állandó volt az életükben a nélkülözés. A televízióban láttak egy riportot Böjte Csabáról, és rögtön megfogalmazódott bennük a gondolat, hogy tőle kérjenek segítséget. A katolikus pap nem utasította el őket, és az anyával, illetve a családfővel egyetértésben Renátával együtt négy gyermeket befogadott, három pedig otthon maradt.

Nagypapává fogadták a szerzetest Fotó: Markovics Gábor

- Renáta édesapja sokat betegeskedett, később pedig meghalt – mondta szomorúan a szerzetes, és hozzátette: a gyerekek rendszeresen látogatták a családjukat, és az anya is sűrűn bement hozzájuk az intézetbe.

Renáta Csaba atya nevelésének köszönhetően sikeresen leérettségizett, aztán a tanítóképzőt is elvégezte. Ma is a szakmájában dolgozik. A férjével öt gyermeket nevel.

- Hozzám hasonlóan a hitvesem is sokgyermekes családból való, ezért nem volt kérdés számunkra, hogy mi is sok utódot szeretnénk – mosolygott a családanya, aki úgy érzi, Csaba atya tanításának köszönheti, hogy most megállja a helyét az életben.

Megtanultam a küzdeni akarást és a kitartást. Úgy érzem, ha nem az otthonban nőttem volna fel, ma elesettebb lennék. Természetesen akadnak hétköznapi nehézségeink, de ezeket képes vagyok türelemmel kezelni

– jelentette ki Renáta.

Sokakat érdekelhet, hogy vajon a nehéz sorsú gyermekek mentora milyen módszereket alkalmaz a gyereknevelésben. Ezt megkérdeztük magától, az érintettől, hiszen ő a saját bőrén is megtapasztalta.

- Csaba atyának rendkívül jó a humora, ezt gyakran bebizonyította, Természetesen szigorú volt, de ezt is szeretettel alkalmazta – mosolygott a családanya.

Csaba testvér számtalan gyermeknek nyújtott otthont Fotó: Markovics Gábor

- Renit könnyű volt fegyelmezni, mert ő saját magát fegyelmezte. A gyerekeket mindig arra biztatom, hogy önmagukat állítsák célra. Én megvédhetem őket a hidegtől, az éhségtől, a rossz emberektől, de maguktól nem. Ha ők jó döntéseket hoznak, könnyű őket nevelni. A szülő feladata, hogy nevelje, azaz motiválja a gyerekeket. Hogy elmagyarázza, minek mi a következménye – magyarázta a ferences pap.

Minden gyerek szeretne nagyra nőni és értékes lenni.

Egy pedagógus megmutatja nekik az utat – jelentette ki Csaba testvér.

Renáta már csak néha tud hazalátogatni az Erdélyben élő nevelőjéhez, ám ha megteszi, magával viszi a férjét és gyermekeit is. A pap pedig szinte unokáinak tekinti egykori védelmezettje lányait és fiait.

Saját gyermeke persze nem született, de Reni szerint egyértelmű, hogy Csaba atya egyfajta pótnagyapai szerepet tölt be a családban.

- Mindenki arról beszél, hogy az anya szüli a gyermeket, de az is tény, hogy a gyermek szüli az anyát és az apát, hiszen, amíg a gyermek nem érkezik meg a családba, az apa és az anya csupán férfi és nő – fejezte be a beszélgetést a szerzetes.