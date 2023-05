Szakértők állítják: 25 év, és kiderül az idegenek titka

Az emberiség egyik legtöbbet vitatott kérdése az utóbbi időben, hogy egyedül vagyunk-e az univerzumban, vagy kialakult intelligens élet a Földön kívül más bolygón is. Vannak, akik úgy vélik, az idegenek már számos alkalommal el is látogattak hozzánk, és a NASA is igen komolyan foglalkozik annak a lehetőségével, hogy az úgynevezett harmadik típusú találkozások bizony nem csak a fantázia szüleményei.

Hamarosan kiderülhet az idegenek titka, vélik a szakértők Fotó: Pixabay

Most épp a Daily Star ír arról: több csillagászati szaktekintély is meg van róla győződve, hogy nagyjából negyed évszázad múlva már nem lesz kérdés, hogy van-e odakint valaki, 25 év alatt ugyanis bizonyosan életre bukkanunk valamelyik exobolygón, azaz a mi naprendszerünkön kívül elhelyezkedő bolygón. Már a James Webb űrtávcső is komoly eredményeket ért el, miután két exobolygó atmoszférájában is kimutatott szén-dioxidot és kén-dioxidot, mely vegyületek az élet kialakulásához kedvező környezetre utalhatnak, emellett a NASA jelenleg is dolgozik a Webb utódján, amely nagyjából 2040-ben állhat szolgálatba, és amellyel még több exobolygót lehet majd még alaposabban megvizsgálni.

A Kaliforniai Egyetem egy friss tanulmánya szerint talán már válaszoltak is nekünk az idegenek – hiszen korábban több olyan űrszondát is kiküldtünk, aminek elsődleges feladata, hogy a "hírünket vigye" a világűrben –, ám ez a válasz még nem ért ide a több fényévnyi távolságból. Úgy kalkuláltak, 2029-ben azonban már elérhetik ezek a válaszok a Földet. Már ha küldött valaki ilyet...