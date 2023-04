Figyelmeztet a WhatsApp: veszélyben vagy te és az ismerőseid is

A mindenki számára elérhető világháló, a közösségi oldalak, a csevegőalkalmazások és az okostelefonok kétségtelenül megkönnyítik az életünket, azonban azt is világosan kell látnunk: minden korábbinál nagyobb veszélynek is tesznek ki minket: egyetlen rossz lépés, és internetes csalók áldozatává válhatunk. Az átverés érkezhet bárhonnan: figyelmeztettünk már a YouTube nevében érkező hamis levelekre, kamu futáros átverésekre, sőt, akár a rendőrség nevében is megtalálhatnak minket a bűnözők, akik a pénzünkre vagy személyes adatainkra pályáznak – és most tényleg csak az elmúlt pár hónap "legfelkapottabb" átveréseit idéztük fel. Sajnos azonban kétségtelenül akkor válhatunk legkönnyebben áldozattá, ha a csalók az ismerőseinknek, barátainknak, szeretteinknek álcázzák magukat – mert bizony könnyedén ezt is megtehetik. Épp emiatt adott ki most figyelmeztetést felhasználóinak a WhatsApp csevegő alkalmazás.

Figyelmeztet a WhatsApp: egyetlen egyszerű lépéssel megnehezíthetjük a csalók dolgát Fotó: Pixabay

Csupán egyetlen egyszerű, ugyanakkor rendkívül fontos lépést kell megtennünk. Menjünk be az alkalmazás beállításaiba, és állítsuk a profilképünk láthatóságát privátra! Azaz innentől mi és az ismerőseink ugyanúgy láthatják azt, idegenek azonban nem – így ellopni sem lesznek képesek.

A csalóknak ugyanis gyakori trükkje, hogy egy-egy profilképet lelopva készítenek hamis profilt, amivel aztán az eredeti profilkép tulajdonosának ismerőseit célozzák meg – sajnos igen sok esetben sikerrel.

Hogyan védekezzünk az online csalók ellen?

A csevegőalkalmazás mögött álló cég több tippet is megosztott, miként védekezhetünk chaten érkező átverések ellen. Ezeket egyébként akkor is érdemes betartani, ha épp nem a WhatsAppot, hanem bármilyen más alkalmazást használunk.

1. Soha ne osszunk meg semmiféle, telefonunkra érkező aktiváló kódot üzenetben!

2. Állítsunk be kétlépcsős azonosítást! (Ezt már a legtöbb alkalmazás lehetővé teszi egyébként...)

3. Ne cselekedjünk meggondolatlanul! Ha szokatlan kérés érkezik valamelyik ismerősünktől üzenetben, akkor álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig, mi is történik! A legjobb, ha telefonon felhívjuk az illetőt, így könnyen ellenőrizhetjük, hogy valóban a barátunk kér segítséget, vagy valaki csak visszaél a profiljával.

(Via)