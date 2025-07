Androidosok, vigyázzatok! Durván elszabadultak a mobilos csalók 2025-ben!

Ha Androidot használsz, jobb, ha nagyon résen vagy! A Malwarebytes legfrissebb adatai szerint 2025-ben elképesztő, 151%-os ugrás volt az androidos mobilokat célzó támadásokban. És nem is akárhogyan: a csalók SMS-ben próbálnak becsapni minket, úgynevezett smishinggel, ami gyakorlatilag az SMS-es adathalászatot jelenti. Most már az AI is a rosszfiúk oldalán áll: a mesterséges intelligencia segítségével gyorsabban és alattomosabban küldik a kamu üzeneteket, amikre könnyű rákattintani, ha nem figyelsz. De nem állnak meg itt: banki trójaiak és kémprogramok is szaporodnak, amik tényleg a pénzedre és a magánéletedre vadásznak.

Ha Androidot használsz, jobb, ha nagyon résen vagy! Fotó: Unsplash

A legrosszabb? Sok készülék még mindig régi szoftvert használ, így ezek a telefonok védtelenek, mint egy nyitott kapu. A Malwarebytes szakértői arra figyelmeztetnek, hogy egyáltalán ne adj engedélyt az alkalmazásoknak arra, hogy “más appok fölött jelenjenek meg”, mert ezzel simán ellophatják a belépési adataidat!

És még valami: a gyanús weboldalak értesítéseit is érdemes tiltani, különben folyton a telefonodon jelennek meg a reklámok, csalások és trükkös figyelmeztetések, írja a mirror.