"Szörnyű, hogy csak ennyi időt tölthetett vele a kisfia" - az egész település gyászolja az emődi baleset fiatal áldozatait

A szörnyű baleset nyomaira péntek reggel bukkantak rá az Emőd és Bükkaranyos közötti szakaszon: a kocsit mélyen az út melletti fás és bokros részen, az út mögött találták meg, a roncsot nem csak a bokrok, de a fákkal borított terület is takarta.

A kocsi letért az útról, a fák közé csapódott, majd felborult - Fotó: Varga Rudolf / Police

Az autóban két emődi fiatal, a 25 éves R. Krisztina és a 38 éves B. Árpád utazott. Úgy tudni, hogy az autót a nő vezette, és éppen hazafelé mentek a hajnali órákban, amikor a szörnyű baleset történt.

Mivel mélyen a fák közé csapódott az autó, hosszú órákon keresztül senki nem fedezte fel a roncsot, arra csak hajnalban, egy arra gyalogló férfi bukkant rá.

A két fiatal a kocsijába szorult, egyikük sem maradt életben.

A helyiek szerint az az útszakasz nagyon sötét, arrafelé ugyanis nincs közvilágítás:

- Az a szakasz egyáltalán nincs kivilágítva, nem is járnak arra sokan, így ha mélyen a bokrok mögött volt a kocsi, nem csodálom, ha senki nem vette észre - mondta lapunknak egy, a közelben élő férfi, aki jól ismeri az adott szakaszt.

A fiatalok ismerősei szerint lehetséges, hogyha a kocsi nem olyan helyre zuhan, ahol takarja a növényzet, talán Kriszti és Árpi a mai napig élnek:

- Tragédia, ami történt. Lehet, ha meglátja az autót valaki, Kriszti és Árpi még mindig élnének. De, sajnos nagyon takarták a bokrok és a fák

- mesélte lapunknak a két fiatal egyik ismerőse. Hozzátették, hogy a fiatalok nagyon jó barátok voltak, mindenki szerette őket:

- Ismertem mind a kettőjüket, és megszakad a szívem a történtek után. Krisztit a kisgyereke várta haza, Árpit pedig a családja. Mind a ketten nagyon jó emberek voltak, és olyan űrt hagytak maguk után, amit lehetetlen lesz betölteni. Krisztinának a kisfia még csak pár éves, szörnyű, hogy csak ennyi időt tölthetett az anyukájával, aki pedig mindennél jobban szerette

- mondta a fiatalok ismerőse.

- Már most hiányzik Árpi, aki a világ legjobb barátja volt. Mindig ott volt, ha segítség kellett, akár a családja, akár a barátai kérték. A családja összeroppant a történtek után, ahogy mi, a barátai és ismerősei is. Csütörtökön volt is egy megemlékezés Árpiért, a családja szervezte - mondta az ismerős. A halálos baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.