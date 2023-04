Szeretnéd látni az ország legszebb hím oroszlánját és legkisebb állatkertjét? Ide kell látogatnod

Ne tévesszen meg senkit se, hogy a Kecskeméti Vadaskert területileg az ország legkisebb állatkertje, ugyanis ettől még az egyik legváltozatosabb állatvilággal várja az érdeklődőket.

Fotó: Facebook/Kecskeméti Vadaskert

Ez annak is köszönhető, hogy amellett, hogy egy csodás vadaspark, ahol az erdei állatainkkal találkozhatunk, még a világ számos pontján élő, különleges állatot is megismerhetünk. Így tehát, ha éppen azon gondolkozol, hogy – ha az időjárás is engedi – hol kéne eltöltenie a családdal vagy épp egyedül néhány kellemes órát, akkor mindenképp jó úticél lehet a Kecskeméti Vadaskert.

A Travelo is ellátogatott a vadasparkba, ahova belépve rögtön a világ-kiállítás jelképe, a dámszarvas szobor fogadta őket. Beszámolójukból kiderül, hogy látványetetéseket is tartottak, ők épp azt figyelhették meg, ahogy a Benett-kenguruk frissen szeletelt gyümölcsökből és zöldségekből falatoznak. A tavaly 50 éves jubileumát ünneplő állatpark kezdetekben csak néhány őshonos állatfajt bemutató állatgyűjteménye mára jelentősen kibővült, a Föld 5 kontinenséről több mint 120 állatfaj 500 egyede él itt. Ráadásul két olyan állatuk is van, mint a petymeg vagy a mandrill, melyek az országban csak náluk láthatók – írja a travelo.hu. További érdekesség, hogy még az ország legszebb hím oroszlánja, és Európa egyik legszebb tigris egyedei is a Kecskeméti Vadaskert lakója.

Idén pedig két alpakával is gazdagodott a Vadaskert: a szegedi állatkertből érkezett az egy éves hím és nőstény állat is. A létesítmény emellett 2022-ben minden idők legnagyobb látogatottságát érte el, ugyanis 115 ezer jegyet adtak el. Az oldal szerint a magas látogatottság a folyamatos fejlesztések és komoly szakmai munka eredménye.

Amellett, hogy gazdag az állatállomány, kulturált és családbarát a vadaskert kialakítása, rengeteg program csábítja egész évben a látogatókat, idén is sokféle programmal készülnek. Legközelebb például április 22-23-án a Föld napját ünneplik majd, ezt követően május 1-én Állatkerti majálissal, május 7-én pedig anyák napi családi nappal is várják az érdeklődőket.

A Travelo arra is felhívja a figyelmet, hogy a belépők is megfizethető áron vannak: felnőtteknek 2000 Ft, 6 éven aluliaknak 200 Ft, 6-18 év közöttieknek 1400 Ft, míg nyugdíjasoknak pedig 1400 Ft a belépő ára.