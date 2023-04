Szerelemféltésből szúrhatta szíven párját egy nő, miközben gyermekei is otthon voltak

A BRFK számolt be egy feltételezett gyilkosságról, ami Budapest XIII. kerületében történt április 20-án, este. A rendőrök azt is tudatták, hogy a helyszínen őrizetbe vettek egy nőt, aki vélhetően leszúrta az élettársát, aki a helyszínen az életét vesztette. A Metropolnak sikerült részleteket kideríteni az ügyről.

A folyosó végén lévő lakásban történt a gyilkosság Fotó: Nagy Zoltán

A fővárosi társasház nyolcadik emeletén történtek a krimibe illő cselekmények.

Óriási üvöltözés volt, zengett tőlük a ház. Ha jól értettem, a férfi véget akart vetni a kapcsolatának a nővel. Itt már korábban is jártak rendőrök, akkor a nő egy másik pasiját vitték el a zsaruk, olyan kommandósfélék, talán TEK-esek

- emlékezett vissza az április 20-i estére neve elhallgatását kérő szomszéd, aki úgy tudja, hogy az áldozat már a lakás ajtajában volt, mert ott akarta hagyni a párját, aki ekkor szíven szúrta.

A házban élők hívták a portaszolgálatot és a rendőrséget is. Mind a mentők, mind a rendőrök gyorsan kiérkeztek, a megsebesített férfi életéért negyven percen keresztül küzdöttek a mentősök, ám egy idő után már ők is tehetetlenek voltak. Az egyenruhások a nőt az előállítását követően a bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, nem tett vallomást. A nőnek két gyermeke is van, akik a lakásban tartózkodtak, talán a gyilkosságot is látták, legalábbis a Metropolnak ezt mondta a szomszéd.

Ebben a házban végzett a nő az élettársával Fotó: Nagy Zoltán

Amikor megjöttek a rendőrök, láttam, hogy nem bilincselik meg a nőt, mert olyan rossz, zavart állapotban volt, a gyerekeket sajnáltam. Azt is láttam, hogy őket is elviszik a zsaruk

- tudatta a szomszéd, aki mobiljával videókat is készített az esti események végeztével: