Sokkot kaptak a kocsitulajok Újbudán: karcoló fantom rongált meg több tucat autót

Unatkozó gyerekek és rejtélyes karcolófantom is garázdálkodott

Az újbudai eset sajnos nem az egyetlen, amikor kellemetlen "meglepetésre" keltek békésen parkoló autótulajdonosok. Karácsony reggelén a Bérkocsis utcában ébredtek arra a helyiek, hogy valaki több tucat autó ablakát betörte. Több család zokogott megrongált autója felett, míg volt olyan szülő, akinek beteg gyermekét kellett volna kezelésre vinnie. Pár nap alatt a tettesek is kézre kerültek, akikről kiderült, hogy gyerekek voltak, elmondásuk szerint pedig puszta szórakozásból tették tönkre a kocsikat és az ott élő családok ünnepi hangulatát.

Alig pár hete pedig Csömör és a XVI. kerület bizonyos utcáiban élők jelezték: egy különös férfi rongálja éjjelente a parkoló kocsikat. A férfi egy idő után már nappal is nekiesett a kocsiknak, ugyanis a XVI. kerületben egy délutáni szülői értekezlet alatt karcolta szét az iskolában ücsörgő szülők járgányait. A vandált több kamera is felvette, a rendőrség pedig ebben az ügyben is nyomozást indított.