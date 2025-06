/Hátborzongató összeesküvés-elméletek: miért jelent meg mindenhol a 11-es szám az Air India katasztrófájánál?

Hátborzongató összeesküvés-elméletek láttak napvilágot a június 12-én lezuhant Air India AI171-es járatával kapcsolatban. A netezők szerint mindenhol a 11-es szám tűnik fel, ami sokak szerint nem lehet véletlen. Ráadásul a korábbi tragédiákban is felfedeztek hasonlóságot.

11 másodpercig emelkedett, majd zuhanni kezdett az Air India AI171-es járata Fotó: Anadolu via AFP

11 éves volt a lezuhant Air India AI171-es járata és 11 másodpercig emelkedett

A gép, az Air India AI171-es járata 11 éves volt. Helyi idő szerint 13:38-kor szállt fel Ahmedabadból, és repült volna tovább Londonba. A gép 11 másodpercig emelkedett. Ezt követően kezdett zuhanni, majd az ahmedabadi BJ Orvosi Főiskolába csapódott. 270 ember halt meg a gépen. Egyetlenegy férfi élte túl a katasztrófát. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy pontosan miért zuhant le a járat, a repülési szakértők folyamatosan azon dolgoznak, hogy lehetséges magyarázattal álljanak elő.

11A ülésen ült a túlélő Fotó: YouTube

11A ülésen ült a túlélő

A tömegkatasztrófát a brit származású Vishwash Kumar Ramesh élte túl, aki a 11A számú székben ült. Beszállókártyáját szemtanúknak is megmutatta. A férfi úgy élte túl a becsapódást, hogy a vészkijárat közelében utazott, és az utolsó másodpercekben sikerült kiugrania a vészkijáraton. Ramesh a balesetről a kórházban annyit mondott:

- Harminc másodperccel felszállás után egy hangos zaj volt, és a repülő lezuhant. Minden olyan gyorsan történt. Amikor felkeltem, mindenütt holttestek voltak körülöttem. Megijedtem, felálltam és elrohantam. A repülőgép darabjai voltak körülöttem. Valaki megragadott, betett egy mentőautóba, és kórházba vitt.





A kórházi ágyon is feltűnik a 11-es szám

A tragédia után Ramesh kórházba került. Több felvétel is készült róla, amik elárasztották az internetet. A szemfüles netezők ezen is kiszúrták a 11-es számot, ugyanis a férfit a kórházban a 11-es számmal megjelölt betegágyra fektették.

A túlélőt a 11-es számú betegágyra fektették Fotó: YouTube

11A ülés megmentheti az életünket?

Korábban 1998-ban is megtörtént egy hasonló baleset. Akkor a thai Airways TG261-es járata zuhant le egy mocsaras területen. Mindenki meghalt, kivéve egy thai énekest, Ruangsak Loychusak túlélte a tragédiát. A férfi a 11A ülésen ült akkor. Annyira megviselték a történtek, hogy tíz évig nem mert repülőre ülni. Most pedig az Air India AI171-es balesete miatt ő is megszólalt. Azt mondta: „Az Indiában lezuhant repülő túlélője. Ugyanabban a székben ült, mint én. 11A.”