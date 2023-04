Döbbenetes részletek: nyoma veszett kezelése közben az Olaszországban gyilkoló magyar anyának

A Bors is többször írt arról, az egész országot sokkoló esetről, amikor 2021 októberében egy magyar anya brutálisan végzett kisfiával, Alexszel, Olaszországban. Ismeretes, a nőnek és férjének a válás után igencsak elmérgesedett a viszonya, a gyermek felügyeleti jogát pedig a labilis Katalin helyett az apa kapta. Az asszony viszont már az ítélet előtt megszökött a kisfiúval, akit a döntéshozatal után halálra késelt.

Katalin maga is sokszor Bolond Katiként mutatkozott be Fotó: Bors

Megszökött a zártosztályról

Bradács Katalin mentális egészsége már régóta hanyatlott, ő maga is tudta, hogy nagy a baj, ugyanis még a szomszédainak is Bolond Katiként mutatkozott be. Nem csoda, hogy arra is fény derült, hogy közel 10 éven keresztül kezelték Magyarországon különböző pszichiátriai betegségek miatt.

Azonban még kezelése alatt is sok gond akadt vele: az is megesett, hogy megszökött a zártosztályról.

Édesanyja, Erzsébet a Borsnak el is mondta korábban: jól tudja, hogy a lánya nem normális, hiszen ezt szakemberek is kimondták.

Olaszországi tárgyalásán az is elhangzott, hogy a nő valóban visszatérő kuncsaftja volt egy budapesti intézménynek, ahol bipoláris zavarral és depresszióval is kezelték. Bár orvosa szerint mindig nyugodtnak és kulturáltnak tűnt, 2009-ben fordult a kocka, és állapota hanyatlani kezdett. Ez addig fokozódott, hogy először a kórházat, majd az országot is elhagyta, és olasz bárokban vállalt munkát.

Borzalmas, amit Katalin tett, de nem börtönben van a helye. Egy kórházban kellene őt gyógyítani

– szögezte le a Ripostnak az unokáját gyászoló nagymama, aki szerint a gyermeke a látszat ellenére jó anya volt.

– A gyilkosság előtt szeretettel gondoskodott Alexről. Félt attól, hogy elvehetik tőle a kisfiát, ez be is igazolódott – jelentette ki az idős asszony.

Katalin ügyvédje az asszony elmeállapotára hivatkozva próbálja elérni, hogy a nőt életfogytiglani börtön helyett gyógykezelésre ítéljék Fotó: Bors

Életfogytiglani börtön vagy gyógykezelés a tét

Borzalmas tette után Bradácsot Olaszországban több pszichiáter is megvizsgálta, akik megállapították: állapota valójában nem súlyos annyira, ami kizárná a büntethetőségét.

Azonban a nő ügyvédje a bíróságon mégis a magyarországi leletekre hivatkozva próbálja elérni, hogy védencét börtön helyett kényszergyógykezelésre küldjék.

Emellett szól annak a pszichológiai vizsgálatnak az eredménye is, melyet elfogása után végeztek Bradácson: ez alapján ugyanis a nő még a gyilkosság másnapjának reggelén sem volt tisztában azzal, hogy halálra késelte gyermekét, és a börtön pszichológusát kérdezte arról, mikor láthatja Alexet.

Az asszony jelenleg a perugiai börtönben vár a sorsára Fotó: Bors

Az ügyvéd szerint kitervelte a gyilkosságot

Az apa jogi képviselője szerint viszont a helyzet nagyon is egyértelmű, szerinte ugyanis a volt pornófilmsztár Bradács előre megfontolt szándékkal gyilkolt:

A szörnyű tette után megtisztította a kését. Ez mindenképpen tudatos döntésre utal

– fogalmazott Massimiliano Scaringella.

Az ügy kulcskérdése tehát ezután valójában az: létezhet-e, hogy kiestek neki a gyilkosság szörnyű pillanatai? Ennek tisztázása érdekében a továbbiakban még több vizsgálatnak vetik alá az asszony, ezúttal egy újabb elmeszakértő figyeli meg a perugiai börtönben raboskodó nőt. A tét viszont nem kicsi: lehetséges, hogy ez dönti el azt, hogy az ítélet néhány évnyi gyógykezelés vagy életfogytiglani börtön lesz-e?