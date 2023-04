Hihetetlen áttörésről beszélnek a szakemberek: éveken belül vakcinával gyógyítják majd a rákot

Olyan változásokról beszélnek manapság az orvostudomány legjelentősebb koponyái, melyek pár éve még garantáltan inkább a sci-fik világát idézték volna. Most épp a koronavírus ellen kifejlesztett, mRNS-alapú vakcináiról ismert Moderna igazgatója nyilatkozott arról: úgy véli, hogy az évtized végére több, ma még nehezen vagy egyáltalán nem gyógyítható betegség válik kezelhetővé, többek közt a különböző szívbetegségek és rákos megbetegedések is.

Olyan egyszerűen kaphatunk majd oltást a rák ellen, mintha csak az influenza ellen kapnánk? Akár ez is előfordulhat!

Dr. Paul Burton aligha beszél a levegőbe, hiszen már most is zajlanak olyan, kiváló eredményeket hozó tesztek, melyekben egy mellrák ellen kifejlesztett vakcinát vizsgálnak – maga a Moderna pedig tavaly ősz óta teszteli a melanóma ellen kifejlesztett szerét embereken is, ugyancsak kecsegtető eredményekkel. Burton szerint azonban csupán néhány évre állnak attól, hogy olyan vakcinát fejlesszenek ki, ami a rák számos típusa ellen felveheti a küzdelmet.

Hogyan működne az mRNS-alapú rákvakcina?

Gyakorlatilag mindennemű mRNS-alapú kezelés, melyen a Moderna is dolgozik, azon alapszik, hogy a betegből vett minták alapján személyre szabható kúrát tudnak kialakítani a szakemberek.

Úgy vélem, olyan ritka betegségekre is lesz majd mRNS-alapú terápia, amelyek eddig nem voltak gyógyszeresen kezelhetőek.

10 év múlva már egy olyan világban fogunk élni, ahol valóban be tudjuk azonosítani egy betegség genetikai okait, és aránylag egyszerűen kezelni tudjuk azt az mRNS-technológiával – jelentette ki a szakember a The Guadiannak.