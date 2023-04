Harry herceg végre elárulta: erre gondolt, amikor Meghan odalépett hozzá az oltárnál

Lassan öt éve, hogy Harry herceg és Meghan Markle örök hűséget fogadott egymásnak: 2018. május 19-én álltak oltár elé, a nagy eseményt pedig szinte a fél világ követte. Persze azóta sok víz lefolyt a Dunán, no meg a Temznén is, az ekkor még közkedvelt pár megítélése pedig sokat változott az elmúlt évek alatt. Egyesek szemében botrányhősök, a brit királyi család támadói lettek, és azóta a székhelyüket is áttették az Egyesült Államokba.

Harry és Meghan az öt évvel ezelőtti nagy napon Fotó: AFP

Nos, Harry a közelmúltban felfedte, milyen gondolaok cikáztak át az agyán, amikor ott állt az oltár előtt, és nézte, amint Meghan lassú léptekkel felé tart.

Nézz csak meg, nézd csak, mim van! Nézd, mire találtam rá! Az egész világ minket nézett, e ahogy ott álltunk az oltárnál, ami engem illet, csak mi ketten voltunk

– idézte fel Harry herceg az örökre emlékezetes pillanatot, hozzátéve: alighanem ez a titkuk, hogy egymás mellett képesek megfeledkezni a körülöttük lévő világról. Mindezt felesége is megerősítette:

– H és én igazán jók vagyunk abban, hogy egymásra találjunk a káoszban. Nem mintha minden más nem számítana, de minden más csak időleges – magyarázta a feleség.

(Via)