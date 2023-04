Megnyílt a Ferenc pápa látogatása alkalmából rendezett kiállítás

Ez lesz a harmadik alkalom, hogy Ferenc pápa meglátogatja a magyarságot - Csíksomlyó és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után -, óriási megtiszteltetés ez Magyarország és a magyarság számára - jelentette ki a kereszténydemokrata politikus. Hozzátette, "Magyarország szeretettel fogadja Ferenc pápát, hiszen ezeréves keresztény államként van mit megmutatnunk neki és van mit tanulnunk tőle".

Nacsa Lőrinc felidézte, hogy az eucharisztikus kongresszus után Ferenc pápa azt nyilatkozta, sok értéke van a magyaroknak.

"Mi is így gondoljuk, a Kárpát-medencében számos épített érték van, de érték a magyar nemzettudat is, amely államunkat fenntartotta minden bajban"

- fogalmazott a miniszteri biztos.

Rengeteg vallásturisztikai kincsünk van, és erre érdemes büszkének lennünk - folytatta Nacsa Lőrinc. Közölte: a Kossuth Lajos tér - a vasárnapi pápai szentmise helyszíne - szomszédságában felállított tárlat célja bemutatni - a teljesség igénye nélkül - ezeket a kincseket, zarándokhelyeket és templomokat.

Az elmúlt tizenhárom évben a Kárpát-medencében 3700 templom újult meg és kétszáz új templom épült

- emlékeztetett a miniszteri biztos. Hozzáfűzte: "ezek a kincseink a közösségeink központjai, és a pápalátogatás alkalmat ad arra, hogy megmutassuk az ezeréves keresztény Magyarország kincseit és közösségeinket is az egész világnak".

"Mi nem leromboljuk a templomainkat, hanem felújítjuk őket és újakat építünk, mert azt gondoljuk, hogy ez a jövőnket is jelenti" - mondta Nacsa Lőrinc, megjegyezve, a pápalátogatás mottója, "Krisztus a jövőnk!"

Kitért arra is, hogy a kiállítást az ökumenizmus jegyében szervezték, hiszen megjelenik többek között Esztergom, Tihany, Máriapócs, Vizsoly és a mádi zsinagóga is. "Ezek olyan helyek, ahol találkozni lehet, hiszen a vallásturisztika célja, hogy találkozást biztosítson a Jóistennel, önmagunkkal és egymással, a közösségeinkkel is" - fejtette ki Nacsa Lőrinc.

Közölte: a kiállítás éjjel-nappal megtekinthető a pápalátogatás ideje alatt, magyar és angol nyelvű szövegek mutatják be a helyszíneket, és olyan érdekességek is olvashatók, amelyeket a helyi papok írtak. A miniszteri biztos reményét fejezte ki, hogy a tárlatlátogatók később fel is keresik ezeket a helyeket.