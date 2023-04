"Már nem vagyunk szülők többé" - zokogta 14 éves fia sírjánál az édesapa

Borzalmas tragédia történt húsvét hétfőn: négy tinédzser szenvedett balesetet szenvedett, és két 14 éves gyerek meghalt. A kocsit, amivel felborultak, egy 13 éves fiú vezette. A sofőr és egy 14 éves lány súlyos sérülésekkel fekszik kórházban.

Az elhunyt 14 éves Lukas Joyce édesapja fia temetésén zokogva könyörgött a fiataloknak az annaghdowni St Brendan templomban, mielőtt meggondolatlanságot csinálnának, álljanak meg egy percre és gondoljanak a szüleikre.

A zsúfolásig megtelt gyülekezetnek tartott, több mint félórás beszédében Joe Joyce elmondta, Lukas az egyetlen gyermekük volt feleségével, Neringával és nehezen tud beletörődni, hogy elvesztették imádott fiukat.

„Nem csak a fiam volt, olyan volt számomra, mint egy kistestvér. Három-négy éves kora óta velem volt a farmon vagy a műhelyben, vagy mellettem a furgonban. Nem lehet igaz, ami most történik. Nem tudom, hogyan történt a baleset, de ezen a héten sokaktól sok mindent hallottam, és ha tehetném, inkább elfelejteném ezeket. Láttam, ahogy több szülő is odasétált Lukas koporsójához, ránézett és azt gondolta: "ez lehetne az én fiam is". Egy dolgot kérnék tőletek, fiatalok. Gondolkodjatok! Lehet azt gondolod, ó, ez semmiség, de tök jól fog mutatni a Snapchaten vagy a TikTokon. Nem tudok vezetni, de azért beülök a kocsiba. Gondolj ilyenkor a szüleidre! Ők egész nap érted dolgoznak, hogy neked jó legyen! Szeretnéd, ha minden éjjel fel kellene kelniük megnézni, hogy vajon a kocsi a garázsban áll-e vagy elkötötted? Hogy aggódjanak érted? Ez nem fair a szüleiddel szemben. Én már nem vagyok szülő többé. A feleségem, Neringa sem szülő többé. Gondolkozzatok!" - mondta beszédében az édesapa.

Joyce részletesen elmesélte mindazt, ami azóta történt, hogy a világa örökre megváltozott, nem sokkal hétfőn délelőtt 11 óra előtt, amikor felhívták a rendőrök, hogy ő-e Lukas édesapja és hogy találkozhatnának-e. Ragaszkodott ahhoz, hogy telefonon közöljék vele a hírt. Ezután fel kellett hívnia Neringát.

„A legnehezebb telefonhívás, amit valaha kellett intéznem” – mondta a Mirror szerint.