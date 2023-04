„Láttam a túlvilágot” – nyomós okkal küldték vissza a halálból a férfit

Gyerekkorától kezdve furcsa dolgokat tapasztalt az a férfi, akit halálos ágyán az angyalok visszaküldtek az életbe. Az 57 éves David Hanzel számára az élete olyan, akár egy horrorfilm, már négyévesen folyamatosan suttogást hallott, és elmondása szerint látta a halottak. Egy ponton megelégelte, hogy az emberek őrülnek nézik, így alkoholhoz és drogokhoz nyúlt. Aztán gyorsan terjedő tüdőfertőzéssel és vérmérgezéssel kórházba került, majd kómába esett. Az orvosok azt közölték a családjával, hogy meg fog halni.

David Hanzel visszatért a halálból, ám nem ez volt a legtraumatikusabb élménye Fotó: YouTube

– Nem is tudtam, hogy meghaltam, nem fogtam fel. Láttam a túlvilágot, megmutatták nekem a legszebb arany-fehér fényeket. Annyira szép volt, és ott voltak ezek az angyalok, meg minden, ami odafent volt. Az angyalok azt mondták nekem, hogy az ok, amiért vissza kell mennem, az az, hogy a bátyám meg fog halni. Azt is láttam, hogy a kiskutyánk, Toto még a bátyám előtt fog meghalni – mesélte tapasztalásáról David.

A férfi két hónappal később ébredt fel a kómából, 45 kilóval könnyebben, és azon gondolkozott, hogy valóságosak voltak-e, amiket látott.

– Egy ideig azt hittem, hogy álom volt. Azt hittem, hogy semmi sem volt valós. Aztán meghalt a kiskutyám. Pontosan úgy, ahogy mondták: a többi nagykutya tépte szét a szüleim házában. Aztán a bátyámnál hirtelen negyedik stádiumú tüdőrákot és agydaganatot diagnosztizáltak. Négy hónap múlva meghalt, ahogy mondták – tette hozzá ledöbbenve.

A szellemekkel suttogó meg van arról győződve, hogy azért kellett életveszélybe kerülnie, majd megmenekülni és átélnie az előre látott borzalmakat, hogy bizonyosságot nyerjen a túlvilággal kapcsolatban.

(VIA)