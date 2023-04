Hátborzongató hangokat rögzítettek a Napból - Videó

Lehet, hogy sokan nem tudják, de számos fizikai jelenség, folyamat van világunkban, amelyet hallható hangokká lehet alakítani. Majd ezeket a hangokat elemezve egy egészen új megközelítésből láthatunk rá e jelenségekre.

Egyre elképesztőbb dolgokat művel a NASA Fotó: Illusztráció - Miguel Regalado / Shutterstock

Az elmúlt évtizedben számos olyan projekt volt, amelyben ezzel a módszerrel vizsgáltak meg valamilyen jelenséget, a NASA most a THEMIS műholdcsalád által rögzített adatok hanggá alakításán keresztül, civil kutatók bevonásával lép be e sorba – írja a National Geographic. A hangokból már egy mintát is összeraktak, amelyet a videóban hallható:

A magazin ismerteti, hogy a Nap és a Föld közötti űr nem üres: töltött részecskék sokasága, amelyet úgynevezett plazma tölti ki. Ez a Napból származik és a napszél formájában áramlik, különösen a napkitörések adnak neki nagy löketet. Ha pedig a Földdel és a földi mágneses mezővel találkozik, kölcsönhatásba lépnek, a plazma úgy pendíti meg a mágneses erővonalakat, mint valami hangszer húrjait. Azonban az így létrejövő hullámok az emberi fül számára hallhatatlan frekvenciatartományba esnek, ezért át kell őket alakítani.

A THEMIS műholdcsalád eredetileg 5 műholdból állt, amelyek a földi magnetoszféra különböző pontjain keringenek, erősen elnyúlt pályán, kettőt azonban más helyre irányítottak, így jelenleg 3 dolgozik az eredeti feladatain. A THEMIS képes a „húrok pendülését” teljes mértékben rögzíteni, és 2007-es felbocsátása óta hatalmas mennyiségű adatot gyűjtött már össze. A hangokká alakított adatokat a civil kutatóknak csak meg kell hallgatniuk, és megjelölniük azt, amit különösnek találnak. A Harp, vagyis hárfa nevű projektben bárki részt vehet és segítheti a hangok elemzését – írja a lap.