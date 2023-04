Életre kelt horror - egy táncoló rém támad emberekre

Rémisztő jelenség a Szerbiában kísértő öreg nő, aki éjszakánként ijesztgeti az embereket.

Éjjel az utcákon ijesztgeti az embereket a népviseletben táncoló nő/Illusztráció Forrás: Pexels

Hajnalban, egyedül

Az ismeretlen öregasszony a TikTok platformján tűnt fel először. Szerbia utcáit járja népviseletben, és már csak a jelenlététől is futkos a hideg az emberek hátán. Sokan csak az ablakaikból merik levideózni, de volt olyan eset is, amikor megközelítették a hölgyet. Több videó arról is beszámol, hogy ha valakit észrevesz a közelében - legyen az egy gyanútlan járókelő vagy egy kifejezeten miatta odaérkező - azt megtámadja, többször kést is láttak a kezében. A történet érdekessége, hogy korábban már volt példa hasonlóra, még 2019-ben Belgrád utcáit járta egy hölgy, így

elképzelhető, hogy ugyan az a „táncoló rém” kísérti a szerbeket, mint korábban.

A mostani, először felkerült TikTok videó közel 105 millió megtekintésnél jár:

Sok elmélet kering

A TikTok népe rögtön elkezdett kombinálni.

Sokak szerint valami démon irányíthatja a népviseletet hordó nőt.

Erről felvétel is készült, bár valószínűleg manipulált videóról van szó, hiszen annyira felkapták a táncoló nőt, hogy egy kis nézettségért bármilyen filmet elkészítenek:

Az viszont biztos, hogy ha valaki arra jár, jobb, ha nem közelíti meg a nőt, mivel nem tudhatjuk, hogy mennyire beszámítható.