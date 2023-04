Döbbenet: arcon harapta a debreceni kórházban fekvő unokáját egy nagymama - Videó

Durván arcon harapta öt éves unokáját egy nagymama Debrecenben. Az eset akkor történt, amikor a kisfiú kórházban feküdt, nagymamája pedig meglátogatta, az asszony azonban valamiért felidegesedett és rátámadt a beteg unokájára.

Elítélték a brutális nagymamát Fotó: Shutterstock

A Tények szerint még két éve, szeptemberben került a debreceni egyetem gyermek klinikájára az öt éves kisfiú. Már néhány napja a kórházban volt, amikor nagymamája meglátogatta. Az 53 éves asszony mindössze néhány percet töltött csak a kisfiúval, majd kiment a folyosóra telefonálni, ami után nagyon idegesen tért vissza a kórterembe. Az információk szerint a kisfiú örült a mamája látogatásnak és próbált vele beszélgetni, de az asszony a telefonbeszélgetéstől olyan agresszív lett, hogy azonnal rátámadt a védtelen kisfiúra.

A nagymama indulatosan rákiáltott az unokájára, két kézzel megfogta, majd magához húzta és beleharapott a gyermek bal arcába

– mondta a Tényeknek Dobó Dénes a Debreceni Törvényszék szóvivője.

A riportból kiderül, hogy a kisfiú a brutális harapástól nagyon hangosan sírt, erre figyeltek fel az ápolók, akik azonnal a kórterembe rohantak és így derült ki a nagymama rémtette. Az asszony ellen vádat emeltek, mégpedig könnyű testi sértés miatt, amit ráadásul egy védekezésre képtelen gyerek ellen követett el.

A harapós nagymamát a bíróság most el is ítélte. A Debreceni Járásbíróság 1 év börtönbüntetést szabott ki a vádlottal szemben, amelynek végrehajtását 2 év 6 hónapi próbaidőre felfüggesztett. Ezen felül pedig még ki kell fizetni a 163 ezer forintos bűnügyi költséget is.