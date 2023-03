Csuti elárulta, mi a legnagyobb félelme gyermekeivel kapcsolatban

Szabó András Csuti mindennél jobban szeret gyermekeivel lenni.

Fotó: Bors

"Bele fog szakadni a szívem!"

Csuti, amikor csak teheti, Medivel és Ninával tölti az idejét, nála vannak, ahol remekül érzik magukat: a szabadban fociznak, játszótérre járnak, és nagyokat játszanak. A büszke édesapán mégis eluralkodik néha az érzés: mi lesz, ha már nem igénylik annyira apjuk társaságát?

Most rengeteget játszunk, élvezem, ahogy rajtam csüngenek. De olykor mégis, ha arra gondolok, hogy ez nem lesz mindig így, elszorul a torkom. Bele fog szakadni a szívem!

– vallotta be Csuti érzéseit, hiszen a kamasz gyerekekkel már sokkal nehezebb lesz szót érteni a mai felgyorsult világunkban, éppen ezért még most kell megragadni a pillanatot.

Nincs kütyüzés Csutinál

A social média marketing szakember nagyon ügyel arra, hogy a picik minél később találkozzanak a cybervilággal, hiszen Csuti saját bőrén is tapasztalta ennek káros hatásait.

– Nálunk nincs kütyüzés. Szó sincs róla, hogy telefont kapjanak, akkor van készülék csak a kezükben, amikor én szeretnék nekik mutatni valamit. Nincs végtelen nyomkodás, és felelőtlen videómegosztó használat sem. Sőt, amikor velük vagyok, én is leteszem a telefont! – folytatta Csuti, akin látni, hogy a téma érzékenyen érinti.

– Nincs annál szomorúbb, mint amikor egy gyermek mutatni szeretne valamit a szüleinek, egy bogarat, egy szép követ, vagy hogy milyen ügyesen mászik a mászókán, és anyuka vagy apuka nem figyel, mert nyomkodja a telefonját – mesélt valós élményekből táplálkozva az apuka.

"Amikor velük vagyok, én is leteszem a telefont!" Fotó: Bánkúti Sándor

Globális a probléma

Csuti úgy érzi, a mai világban elkerülhetetlen, hogy valamilyen formában megvédje gyermekeit az internet kirekesztő és sokszor kegyetlen világától. A vállalkozó elmondta, hogy a kommentelés szociális jelensége nagyon elszomorítja és sokat tanult egykori hibáiból is.

– Tudatosan és sokkal visszafogottabban vagyunk jelen a médiában a párommal. Sok mindent megtanultam az évek folyamán és nem szeretnék ugyanabba a hibába esni – szögezte le komolyan Csuti, aki az internetes bántalmazás globális problémájára is sürgetné a jogi megoldást, hiszen nem csak a bulvárszereplőket, bárkit utolérhet a jelenség.

– Ha belegondolok, hogy a legtöbben, akik az oldalainkon fröcsögnek, hosszú perceket, órákat töltenek olyan emberek verbális bántalmazásával, akiket nem is ismernek. Közben értékes időt veszítenek el, amit a családjukkal is tölthetnének – zárta le végül Csuti a beszélgetést, remélve, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a cyber bullying problémájára.