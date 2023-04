Rendőrök őrzik a kórházban az élet és halál között lebegő csornai gyilkost

A miskolci megyei kórház intenzív osztályára szállították azt a 21 éves férfit, aki a rendőrök szeme láttára kísérelt meg öngyilkosságot egy helyi kutyafuttatóban, miután a gyanú szerint Csornán végzett a közeli barátjával, a 39 éves Istvánnal. A történethez hozzátartozik, hogy Dominiket az egész család, többek között István özvegye is jól ismerte, hiszen rendszeresen szerveztek közös programokat.

Ebben a házban történt a gyilkosság Fotó: Tóth Bence

A kétgyermekes családapát sokan szerették, alkalmazottainak gyakran segített. Azt, hogy miért kellett Istvánnak meghalnia, a környezetükben tudni vélik, szerintük Dominik betegesen féltékeny volt a családapára. A fiatal bizonyára tisztában volt tettének súlyával, és azzal is, hogy hosszú börtönévek várnak rá. Ezért dönthetett úgy, hogy a büntetést elkerülendő inkább önként távozik az élők sorából. A kórházban most mégis küzdenek az életéért. István barátai és ismerősei a közösségi platformokon erről is kendőzetlenül kifejtik a véleményüket.

Vannak, akik szerint Dominik nem érdemli meg, hogy meggyógyítsák, mások viszont úgy tartják, már csak azért is fel kell épülnie, hogy bíró mondhassa ki a méltó ítéletet.

Dominiket az osztály bejáratánál rendőrök őrzik, ezért egyelőre senki, még a legközelebbi családtagjai sem látogathatják. Csomagot sem küldhetnek neki. Az állapota továbbra is súlyos, így a rendőrök sem tudták kihallgatni.