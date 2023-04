Nem csak a plasztikai sebészük, de a pasijuk is azonos a bombázó ikreknek

Ha azt mondjuk, hogy Anna és Lucy DeCinque még testvéri, sőt, ikertestvéri mércével is betegesen közeli kapcsolatot ápol, alighanem még akkor is csak a felszínt kapargatjuk: a két hölgynek ugyanis nem csak az Instagram-oldala közös, nem csak ugyanahhoz a plasztikai sebészhez járnak, hogy pontosan ugyanolyan beavatkozásokon essenek át, és nem csak ugyanott vásárolnak pontosan ugyanolyan ruhákat, de még a pasijuk is ugyanaz.

A most 39 éves ausztrál testvérpár eddig átszámolva nagyjából 85 millió forintot költött különböző szépészeti beavatkozásokra, hogy még közelebb hozzák a megjelenésüket egymáshoz. Bevallásuk szerint kifejezetten szoronganak, ha a másik nélkül kell lenniük, épp ezért vécére és fürdeni is közösen járnak, meg persze egy hatalmas ágyban alszanak hárman, a közös barátjukkal.

Annára és Lucyra több mint egy évtizeddel ezelőtt talált rá a szerelem a villanyszerelő Ben Byrne személyében. Mint a lányok elárulták, soha nem féltékenyek egymásra, sőt, ha tehetnék, pontosabban ha a törvények lehetővé tennék, mindketten hozzámennének Benhez. Mivel azonban ez a lehetőség nem adatott meg, kénytelenek gyűrű és papír nélkül osztozni a férfin.

Egyébként állítólag Bennek egyetlen fontos szabályt kell betartania: egyik testvért sem csókolhatja meg úgy, hogy a másikat meg ne csókolná. Mondjuk mivel a lányok gyakorlatilag perceket sem képesek külön eltölteni, erre nem is nagyon lenne lehetősége...

