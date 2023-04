70 ezer forintba kerül az egyhetes ottalvós gyerektábor

Ha valaki az oldalunkat használja, biztos lehet abban, hogy mindenkit egyesével ellenőrzünk, még azt is, hogy nem áll-e a tábort meghirdető cég csődeljárás alatt, nincs-e köztartozása. Volt tavaly is több olyan szervező, aki bejelentkezett nálunk, ellenőriztük és kiderült, hogy valami nem oké, ezért nem is vettük fel a listánkra. Ebből nem engedünk