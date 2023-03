Vesztegetés az Eötvös Gimnáziumban: itt az újabb döbbenetes bizonyíték

A Metropol olvasói hívták fel a figyelmet arra, újabb szülő állítja egy hangfelvételen, hogy pénzért vették volna csak fel a gyerekét az Eötvös Gimnáziumba. Az interneten már széles körben terjedő beszélgetésben részletesen elmesélik, hogy az Eötvös gimnázium igazgatója Moss László konkrét tarifát megnevezve közölte egy diák édesanyjával, mennyiért hajlandó felvenni a gyerekét. Az eredeti felvételre a fullánk.hu oldalon bukkantak rá a Metropol munkatársai.

Mint ismeretes, néhány hete egy másik hangfelvétel robbantotta ki a botrányt. Ezen ugyancsak egy szülő hangja hallható, amint az Eötvös gimnázium alapítványának elnökével "tárgyalnak" arról, hogy mennyi vesztegetési pénz kell összesen ahhoz, hogy a diákot felvegyék az iskolába.

A beszélgetésből kiderül, hogy Moss László igazgató személyesen jelezte a gyermekét átvetetni igyekvő szülőnek, hogy csak pénzért cserébe mehetne a diák az Eötvös Gimnáziumba. A szülő így írta le a szituációt:

„Olyan volt, mint egy gép, egy robot, tehát nem volt sem magabiztos, se fölényes, hanem amikor az alapítványról beszélt, úgy lesunyta a szemét, nem nézett a szemembe, olyan sunyi volt, meg olyan gépszerű”

A korrupt rendszert az iskolához tartozó alapítvány vezetője találta ki, a mostani igazgató, Moss László pedig 2009 óta folyamatosan működteti - derült ki a Metropol korábbi cikkéből.

Egy, a Metropolhoz eljuttatott hangfelvételből derült ki, hogy az ország egyik legjobb iskolájának tartott budapesti Eötvös József Gimnázium igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a nyolcszoros túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai helyeket arra, hogy az írásbelit elbukó pénzes szülők gyerekei is felvételt nyerjenek, minimum félmillió forintos vesztegetési pénz befizetése után. Akiből ennél is több pénzt „néztek ki”, arra finoman nyomást gyakoroltak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a botrány kirobbanása után nyomozást rendelt el az Eötvös József Gimnáziumban történt eset miatt.

26 éve zajlanak a vesztegetések a budapesti elit gimnáziumban

A botrányos hangfelvételből az is kiderül, hogy nem egyszeri esetről van szó, már évtizedek(!) óta fogadnak el kenőpénzt azoktól a módosabb szülőktől, akik a rosszul sikerült felvételi ellenére is az Eötvösbe szeretnék csemetéjüket járatni.

„Azt mondtad, hogy nem mi vagyunk az első kísérleti nyulak ebben a helyzetben, és itt zárójelben jelezném, hogy igaz, amit mondtál, mert a mi ismeretségi körünkben is van olyan, ma is az Eötvösbe járó gyermek, aki általánosban bukdácsolt, majd a hatosztályosba felvették. Van ilyen három a körünkben, hol saját gyermek, hol unoka” – mondja az édesapa a hangfelvételen, amire az iskolaigazgató jobbkeze, Kálmán Gábor végig helyesel. Az alapítvány vezetője végig azzal nyugtatgatja az apukát, hogy ez már nem az első olyan alkalom, hogy Moss László igazgató a saját hatáskörében vesz fel szóbeli nélkül több olyan gyermeket, aki korábban elbukta a felvételijét.

Nem az első vesztegetési eset a budapesti gimnáziumokban

Egy másik intézmény, a budapesti kéttannyelvű Szabó Lőrinc általános iskola és gimnázium igazgatója is saját zsebbe kért pénzt, hogy felvegyen gyerekeket az intézménybe: alkalmanként 3-4 ezer eurót szedett be a külföldi állampolgárságú szülőktől, akik azt hitték, ez a képzési díj, pedig valójában ingyenes állami képzésről volt szó. Ő 20 éven át vezette az intézményt, ahol az üzelmeit intézte. Hétrendbeli „kötelességszegéssel és üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette” miatt állították bíróság elé, ahol első fokon felfüggesztett börtönre, pénzbírságra és vagyonelkobzásra ítélték a volt igazgatót, akit örökre eltiltottak az oktatástól.