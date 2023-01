Teljes cenzúra az Eötvösben: nem beszélhetnek a vesztegetési botrányról a diákok

Tilos a véleménynyilvánítás: az Eötvös József Gimnázium hivatalos Facebook-oldalán és az iskola volt diákjainak Facebook-csoportjában folyamatosan törlik azokat a hozzászólásokat és bejegyzéseket, melyek akár csak megemlítik a vesztegetési botrányt vagy kérdéseket tesznek fel azzal kapcsolatban, hogy kenőpénzért vettek fel diákokat a budapesti elit iskolába.

Miután folyamatosan érkeztek a kritikus vagy kényes kérdéseket feszegető kommentek – többen kijelentették, hogy már évek óta nyílt titok volt az iskolában, hogy pénzért is be lehet jutni, mások közölték, ma már szégyellik, hogy egyáltalán ide jártak –, váratlanul teljesen kikapcsolták a hozzászólási lehetőséget.

Az iskola öregdiákjainak csoportjában pedig közölték, hogy tilossá vált a témában bármit posztolni!

Már a rendőrség is nyomoz

Az Eötvös József Gimnázium botránya múlt héten robbant ki, miután egy, a Metropolhoz eljuttatott hangfelvételből az derült ki, hogy a budapesti elit gimnázium igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor fenntart iskolai helyeket arra, hogy az írásbelit elbukó pénzes szülők gyerekei is felvételt nyerjenek, minimum félmilliós kenőpénz befizetésével. A hangfelvételen Kálmán Gábor arról is beszél, hogy a korrupt rendszert már 26 éve üzemeltetik, és többek között olyan pénzes szülők gyermekei nyertek már felvételt kenőpénzért, mint a Spar vezérigazgatójának a lánya, vagy Demján Sándor unokája.

Az ügyben a Budapesti Rendőr-Főkapitányság vesztegetés bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, melynek keretében vizsgálják a Metropolhoz eljuttatott hangfelvétel tartalmát is.

Betiltották a témát

A botrányos hangfelvétel azonnal lavinát indított el, a neten rövid idő alatt több ezren megosztották. Többen az Eötvös Facebook-csoportjában is arról írtak, hogy csak most döbbentek rá, miért tapasztaltak furcsaságokat a felvételijük körül. Az iskola hivatalos Facebook-oldala és az öregdiákok csoportja fejvesztve kezdte el törölni az ehhez hasonló kommenteket, sőt a csoport adminja nyíltan be is ismerte, hogy tiltja a hozzászólásokat.

Egy idő után feladták a küzdelmet, és nemes egyszerűséggel kikapcsolták a kommentelési lehetőséget azoknak, akik nem a csoport tagjai. Aztán később még tovább mentek és az egész témát betiltották:

„Új csoportszabály lépett életbe. A Metropol-Eötvös ügy a csoportban nem kívánatos tartalomként tiltásra került, az ilyen posztok és kommentek törlésre kerülnek” – közölte az admin.

Csak a nekik tetsző vélemény maradhat

Nem jártak el másként az Eötvös József Gimnázium hivatalos Facebook-oldalán sem, ahol péntek este egy nyilatkozatot tettek közzé, amiben voltaképpen elismerik, hogy felvételi nélkül vettek fel diákokat, bár az anyagi ellenszolgáltatás vádját tagadják. A közlemény megjelenése után rövid ideig hozzá lehetett szólni a bejegyzéshez, ám ezt a lehetőséget rövid időn belül szintén kikapcsolták, majd az egyet nem értő kommenteket törölték, mindössze kettő, az iskolát és az igazgatót támogató hozzászólást hagytak meg, nyilvánvalóan a szólásszabadság jegyében.

Az iskola egy volt diákja, egy ügyvéd is kifogásolta a cenzúrát, és a vesztegetési botránnyal foglalkozó médiumok és kommentelők kritizálását is elítélte.

Már eddig is több szülő kereste meg a Metropol szerkesztőségét, akik hasonló megvesztegetésről hallottak, elsősorban úgynevezett budapesti „elitiskolákban”. Azt állítják, tudnak arról, hogy jómódú szülők gyerekei pénzért nyertek felvételt. A Metropol szerkesztősége kéri, hogy aki hasonló esetekről bármiféle információval rendelkezik, jelentkezzen a szerkesztoseg@metropol.hu e-mail-címen. Természetesen az újságírói szakma szabályai szerint garantáljuk a munkánkat információkkal segítők „inkognitóját”.

