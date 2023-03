Utolérte a halál a népszerű sportolót, vonat gázolta halálra

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a sport világát. Mindössze 32 éves korában meghalt Pelayo Novo. Az egykori spanyol labdarúgót a hírek szerint egy vonat gázolta halálra a szülővárosában, Oviedóban. A focista 27 éves volt, amikor az Albacete játékosaként egy szerencsétlen baleset érte. A csapatával a Huesca elleni meccsre készült, amikor a csapat szállodájában lezuhant a harmadik emeletről, és kerekesszékbe kényszerült.

A fiatal férfi ezután 51 napot töltött kórházban, ahol egyértelművé vált, hogy nem focizhat többet. Novo gerince is sérült a balesetben, annyira tudott felépülni, hogy mankóval tudott járni. Novo a sérült sportolók nagykövete lett hazájában, kerekesszékben kezdett teniszezni, versenyeken is indult, tagja lett az asztúriai szövetségnek is.