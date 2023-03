Remek hírt osztott meg követőivel Mosolyka Fanny, ez történt vele - videó!

Hotzleiter Fanny, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Mosolyka, már 34 éves és méretes követői bázist épített ki maga mögött a közösségi médiában. A gyerekkorától kezdve izomsorvadásban szenvedő nőnek kezdetben elkerülhetetlen, korai halált jósoltak orvosai, azonban évről évre rácáfol a diagnózisra a pozitív életfelfogású, mindig mosolygó Fanny. A hölgy ráadásul már a negyedik motivációs könyvének írásába fogott bele.

Fanny megpróbáltatásairól korábban már többször beszámoltunk, azonban most több örömteli eseményről is hírt adott az azóta már házasként élő nő. Elsőként az állapotával kapcsolatban árult el nagy hírt. Friss Instagram-bejegyzésében beszámolt róla, hogy fel tudta teljesen egyedül emelni a jobb karját, sőt még a levegőben is tudta mozgatni segítség nélkül.

Szeretném nektek bemutatni a napi boldogságomat, ami lehet inkább heti, havi, vagy akár az évi boldogságom is. Mert, hogy figyelj, mit csinálok a kezemmel...!

Férjével közös daluk is született

Néhány nappal ezelőtt Fannynak és párjának Sankónak közös dala is született, amely egy nagyon romantikus szám, és az X-faktorból megismert Tóth Betti énekel benne. A videóklip során érzelemdús képsorokat láthattok arról, hogy hétköznapjaikon milyen küzdelmeken mennek keresztül a szerelmesek és arról, hogy milyen sok örömteli pillanat, és mennyi szeretet található az ő kapcsolatukban.

A Mosolyka és Sankó dala című alkotást itt tudjátok megtekinteni: