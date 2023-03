Nincs nála aranyosabb: 5 éves lett az SMA-s Zente, ilyen nagy fiú már - fotók

Az SMA-val küzdő Zentét egy ország ismerte meg néhány évvel ezelőtt, amikor szüleinek sikerült összegyűjteniük a Zolgensma nevű gyógyszerre a 700 millió forintot.

Fotó: Facebook

Azóta a kisfiú életét édesanyja bejegyzésein át követhetjük, a szemünk előtt cseperedett fel a kisbaba nagy fiúvá, miközben nap mint nap küzd a fejlődésért. Most az anyuka arról számolt be egy rövid posztban, hogy kisfia 5 éves lett! Ennek alkalmából készült is róla néhány friss fotó.

Idén nincs hosszú poszt csak Boldogság! Február 28 az Ő napja! 5 éves nagyfiú lett a mi kis Zenténk! A meseszép képeket Szaszának köszönhetjük!

- írta az anyuka a tündéri fiúról készült képek mellé, amelyeket itt nézhetsz meg: