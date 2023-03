Megszólalt a mindenórás Annoni Zita: minden kismama aggódik, amíg be nem tölti a 37. hetet

Megnyílt az első emelt szintű koraszülött intenzív osztály a hazai magánegészségügyben. A TritonLife Róbert Magánkórház elsőként kapta meg a működési engedélyt a hazai magánegészségügyi szolgáltatók közül és nyitotta meg koraszülött intenzív ellátási centrumát. Magyarországon a kisbabák 8-9%-a jön idő előtt világra, így a kismamák joggal várják el a magas szintű koraszülött ellátást.

Minden kismama számára megnyugvást jelent az emelt szintű koraszülött ellátás

Nekem is folyamatosan az járt a fejemben, nehogy hamarabb érkezzen a kicsi

– mondta a második gyermekével várandós Annoni Zita a Borsnak.

Egy kisbabának az a legideálisabb, ha végig az édesanyja pocakjában fejlődik. Ezért a kritikus pontig ez egy folyamatos aggódás. Én egyébként is mindig azzal viccelődöm, hogy para-Zita vagyok, képes vagyok mindent túlaggódni. Ezért igyekszem mindenre felkészülni, a rosszra is, még ha meg sem történik. De fejben felkészülök arra is, ha ne adj Isten, most hetekkel a kiírtnál hamarabb beindult volna a szülés. Most már az utolsó időszakban vagyunk, minket már nem érint ez. De hatalmas megnyugvás volt, hogy ebben a kórházban ilyen jól felszerelt koraszülött osztály van. Mert itt, ha egy baba korábban is jön a világra, minden segítség adott ahhoz, hogy teljesen rendben fejlődjön - árulta el a modell.

Történelmi pillanat a magánegészségügyben

Mostantól egy magas színvonalú, perinatális intenzív centrum, azaz PIC várja a TritonLife-ban az édesanyákat és az újszülötteket.

Itt első a biztonság, a családorientáltság és az otthonos szülés megteremtése szakmai környezetben. A koraszülött intenzív osztály megnyitása az egész szakma számára történelmi pillanat

- hangsúlyozta Dr. Fábián Lajos, a TritonLife csoport egyik alapítója, elnöke és szakmai stratégiai vezetője, aki kiemelte azt is, hogy közös felelősségünk, hogy hozzájáruljunk a koraszülés előfordulásának csökkentéséhez. Az egyedülálló, speciális ellátás hozzájárul a koraszülöttséggel kapcsolatos szövődmények megelőzéséhez is.

A kismama számára legfontosabb a biztonság

A kórház célja egy olyan koraszülött intenzív osztály létrehozása volt, ahol a legújabb tudományos eredmények, technikai újdonságok segítik a koraszülötteket a fejlődésben, és emellett messzemenőkig családközpontú - emelte ki Dr. Kocsis István PhD, egyetemi docens, a TritonLife Róbert Magánkórház Neonatológiai Osztályának osztályvezető főorvosa – csecsemő-, és gyermekgyógyász, neonatológus, és aneszteziológus szakorvos.

Balázs Petra korábban a magánkórházban dolgozott, így otthonosan mozog az intézményben. Második várandóssága alkalmával is a TritonLife-ot választotta.

Számomra legfontosabb a biztonság. Úgy jövök ide, hogy tudom, itt biztonságban vagyok

– mesélte a Borsnak az édesanya.

A szakorvos képzésbe is bekapcsolódik a TritonLife A TritonLife Róbert Magánkórház az új koraszülött osztály megnyitásával az állami ellátórendszerre nehezedő terheket is enyhíti, megadva a szülőknek és a kisbabáknak mindent, amire szükségük lehet. Az emelt szintű koraszülött intenzív osztállyal az intézmény bekapcsolódik az állami szakorvos képzésbe is, ezzel segítve a újszülött-gyógyászok számának növelését.

