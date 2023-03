Felborult egy nyerges vontató az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán, Abonynál. A balesethez a ceglédi tűzoltók vonultak ki, akik kiszabadították a sofőrt az oldalára dőlt járműből, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A jármű, mint a helyszíni fotókon is látszik, tejet szállított. A baleset körülményeit a hatóságok jelenleg is vizsgálják.

Jelenleg még kérdéses, miért borult fel a kamion Fotó: Bors