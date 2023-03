Botrány a Lidlben, így vert át mindenkit egy dolgozó

Elég pofátlan eset látott napvilágot: egy Lidl dolgozó 2022 áprilisa és júniusa között több mint 800 fontot, azaz valamivel több mint 350 ezer forintot lopott egy manchesteri üzletből.

Fotó: Illusztráció - Lidl

A Daily Record beszámolója szerint a 25 éves Shannon Mansbridge-t az ellopott 829,87 font visszafizetésére kötelezték, és 12 hónapos közmunkára ítélték.

A pénztáros márciusban kezdett el dolgozni a Lidlben, és úgy lopta el készpénzben az összeget, hogy „érvénytelenítette” a nyugtákat, miután a vásárlóktól megkapta az azon szereplő összegeket. Wajid Manzoor védőügyvéd elmondta, hogy Mansbridge azért vette el a pénzt, hogy visszafizesse a nővére miatt felhalmozódott adósságát, aki a nevére vett fel hitelt. Az oldal szerint a nőnek volt egy 800 fontos, valamint egy több mint 1500 fontos tartozása is. A bíróság az is kiderült, hogy Mansbridge-nek most új állása van, heti öt napot dolgozik, és az anyja segítségével fizeti vissza az adósságát.

A védőügyvédje azt is elmondta a bíróságon, hogy Mansbridge mostanra megértette, hogy a lopás „nem a helyes módja az adósságok törlesztésének”, és azt mondta korábbi munkaadójának, hogy hajlandó visszafizetni a pénzt. A nő bűnösnek vallotta magát, ezt követően 12 hónapos közérdekű munkára kötelezték, amely 40 óra fizetetlen munkát is magában foglal.

Illetve a bíró azt is elrendelte, hogy fizesse vissza a 829,87 fontot.