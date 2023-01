Hitelcsapdába került a Neoton sztárja: Imádott házától is búcsút kellett vennie

A Neoton Família énekesnője éveken át küzdött a magasra ugrott devizahitelével. A 10 milliós kölcsönből 41 milliós tartozás lett, amit havonta 170 ezer forinttal törlesztett. Legalábbis megpróbálta. Mindent elkövetett, hogy egyezségre jusson a végrehajtóval, kisebb összeggel vállalta volna adóssága megfizetését, mindhiába. Imádott házától végül búcsút kellett vennie.

Három nap alatt adta el a házát

Nem volt már visszaút, megkaptuk a levelet, melyben közölték, elárverezik a házamat. Öt napom volt arra, hogy eladjam.

Végül a szerencse mellém állt, mert három nap alatt túladtam rajta – meséli az énekesnő. – Így nem a bank vitte, ki tudtam fizetni a tartozást és a megmaradt pénzből vásároltunk egy kisebb házat. Nagyjából 15 végrehajtás volt rajta, ezért tudtunk nyomott áron hozzájutni. Óriási mázlim volt: megszabadultunk a hiteltől. Hónapok teltek el, mire észrevettem, hogy megkönnyebbültem, mire felfogtam, az új otthonunk már megvan, és onnan nem fognak kitenni minket – mondta lapunknak sóhajtva Éva.

Többször kellett talpra állnia

A ház azonban el volt hanyagolva, az énekesnő beköltözésük után azonnal felújításba kezdett. Ebben sem volt szerencséje, ugyanis szakemberek helyett kóklerek kerültek az útjába.

– Szörnyű munkát végeztek. Beltéri csöveket raktak kintre is, ami aztán be is szakadt. Újra kellett csatornázni, és kezdhettünk mindent elölről. Rengeteg pénzt buktam, de most már fellélegezhetek, mert kész van. Az éveken át tartó küzdelem megszűnt – mondta a Neoton egykori sztárja, aki az első vállalkozásából eredő felhalmozott tartozástól nem tudott megszabadulni.

Naivan csináltam egy közös vállalkozást, de inkorrekt partnert találtam. Egy 1 millió forintos kiegyenlítetlen számlából 3,5 milliós tartozást lett, és végrehajtás alá került.

A különbözetet a 49 ezer forintos nyugdíjamból vonják, így életem végig a 28 500 forintos minimumnál nem fogok többet kapni. De nem akarok panaszkodni, mindig megoldottam mindent, és a fiam óriási segítség számomra. Nagy iskola volt ez nekem, tanultam belőle. Mindig is dolgoztam, most az egyik szolidaritási mozgalom etikai bizottságának vagyok az elnöke, juttatás nélkül. Nagy reményeim és terveim vannak, remélem, a színpadon is kapok lehetőségeket idén – mondta érdeklődésünkre.

Az igazi társ mindig is hiányzott az életéből

Éva súlyos nehézségei ugyan már a múlt, de arra nem találja a választ, miért kapta mindezt a sorstól.

– Hetven fölött elgondolkodik az ember, mi miért történik. Két dolog volt mindig fontos számomra: az éneklés és a család. Mindkettő megadatott, hiszen a karrierem is magasra szárnyalt, boldog édesanya vagyok, azonban az a fajta biztonság, amit egy támogató, megértő társ jelent, mindig is hiányzott.

Nem volt, aki megfogja a kezem és azt mondja, itt vagyok melletted. Ez nem jött össze

– fűzte hozzá.