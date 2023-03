Lélegzetelállító bolygóegyüttállást figyelhetünk meg este az égen

Március 24-én az éjszakai égbolt három legfényesebb égiteste, a Hold, a Vénusz és a Jupiter formáz látványos, és szabad szemmel is könnyen megtalálható együttállást az égen. A tavaszi esti ég különösen kedvező a holdsarló megfigyelésére.

Fotó: Pixabay

A Jupiter még mindig megfigyelhető lesz március 24-én, ám egy újabb tyúklépéssel közelebb kerül a Naphoz, láthatósága emiatt enyhén romlik. A Hold, a Vénusz és az Uránusz azonban egy klubba tömörülnek, a Hold előzni kezd és a Vénusz, valamint az Uránusz közé ér.

A Hold 24-én továbbra is vékony sarlónak látszik még. 19 óra után szabad szemmel is látványosan felsejlik a hamuszürke fény, a Hold megvilágítatlan oldalának halvány derengése, mely ezen a napon a legfényesebb, leglátványosabb. Egy kézitávcsővel még a holdtengerek is láthatók lesznek a megvilágítatlan oldalon, sőt, ha szerencsénk van, a sarló északi vagy déli csúcsánál apró természetes világítótornyokat, a fényes felszíntől leszakadt, sötét oldalon kiálló krátercsúcsokat is láthatunk - írta a Travelo.