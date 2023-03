Kétgyermekes családanya vesztette életét a szabolcsi balesetben: a nagymamájának vitt ebédet

Vasárnap 15 óra körül a 4918-as úton, a Nyírcsaholy és Nagyecsed közötti szakaszon két autó ütközött össze – tudta meg a Kékvillogó. A súlyos baleset tragédiával végződött: az egyik autóban egy fiatal, 23 éves nő ült, a másikban egy 38 éves, kétgyermekes családanya, akivel az egyik gyermeke utazott. Bár a helyszínre mentőhelikopter is érkezett, és a mentősök mindent megtettek, az édesanya a helyszínen az életét vesztette, további két embert pedig kórházba szállítottak.

Azonnal a helyszínre siettek segíteni, de már késő volt. Fotó: OMSZ

A hírek szerint a mátészalkai édesanya a nagymamájának vitt éppen ebédet, amikor a tragédia megtörtént. A gyermekein kívül a nagymamája volt az egyetlen élő rokona, és nagy gondját viselte az idős hölgynek. A nagymama Nyírcsaholyban él, ide sietett személygépkocsijával az asszony, ahová az egyik gyermekét is magával vitte. Két gyermekét egyébként második párjával nevelte közösen, és több éttermet is üzemeltetett az asszony.

Bár a nyomozás még zajlik, annyit megtudtunk, hogy két tényező is közrejátszhatott a balesetben: legnagyobb valószínűség szerint a nagy sebesség okozta a tragikus eseményt, ugyanakkor a rendőrség arra gyanakszik, hogy műszaki meghibásodás is állhat a háttérben. Ezt részben az az információ is erősíti, hogy a szemtanúk beszámolója szerint a mátészalkai édesanya előtte majdnem karambolozott egy BMW terepjáróval. Amikor ugyanis elhagyta a kanyart, az anya autója kacsázni kezdett, és csak annak köszönhető, hogy akkor nem történt baj, hogy a terepjárót vezető nő érzékelte a veszélyt, és gyors reakciójának köszönhetően elhárította a balesetet. Ugyanakkor az is kiderült, hogy már akkor is nagy sebességgel haladt az autó.

Rettenetes baleset történt. Forrás: Police.hu

Mindent megtettek érte

A frontális ütközés után azonnal kiérkeztek a hatóság emberei. A hivatásos tűzoltók feszítővassal nyitották ki az autót, ahonnan kiszabadították az áldozatot. A mentősök közel egy órán keresztül küzdöttek az életéért, többször is újraélesztették, de nem jártak sikerrel, az anya a helyszínen életét vesztette.

Az anya életét nem sikerült megmenteni. Forrás: Police.hu

Az anyukával utazó gyermek néhány karcolással megúszta a karambolt, így ő saját lábán távozhatott. A másik kocsit vezető fiatal, 23 éves nőt kórházba szállították megfigyelésre.