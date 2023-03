Így ünnepelt ma az ország - képgaléria

Budapesten a március 15-i rendezvények a katonai tiszteletadással kezdődtek szerda reggel az Országház előtt, ahol Novák Katalin köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót. Az ünnepélyes rendezvényen részt vett a kormány több tagja, továbbá az állami és katonai szervezetek és a diplomáciai testület képviselői. Orbán Viktor eközben Kiskőrösön mondott beszédet.

Ünnepi műsor a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tartott megemlékezésen. Fotó: Balogh Zoltán

A budai vár és a Múzeumkert már kora reggel megtelt a családokkal. A Múzeumkertben az ünnepélyes programok 10 órakor kezdődtek, amelynek keretében Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter mondott beszédet. A budai várban pedig a Várkapitányság tart előadásokat, ahol kiállítások, zene, tánc és irodalom, történelmi séták és ingyenes családi programok, fegyverbemutató és lovas huszárok töltik meg a nemzeti ünnepen a megújuló Budavári Palotanegyed helyszíneit.

Kézműves-foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Fotó: Balogh Zoltán

A Várkert Bazárban pedig kézművesprogramokkal és interaktív játékokkal kapcsolódhatnak ki a családok. Az Országházban március 15. alkalmából nyílt napot tartottak, így az érdeklődők ingyenesen nézhették meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát.

Orbán Viktor Petőfi szülőházánál mondott beszédet.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Sosem fogjuk megengedni, hogy a szabadság zászlaját kicsavarják a magyarok kezéből.

"Nem fogjuk hagyni és nem is fog sikerülni, mert minden magyarban van egy kis Petőfi!" – mondta a kormányfő.

Hagyományőrző katona puskával lő az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulóján az egri várban tartott rendezvényen. Fotó: Komka Péter

Vidéken is számos program várta az érdeklődőket. Debrecenben is ünnepi programokat tartottak, amiken mindenki megemlékezhetett az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről a város több pontján. A Győri Nemzeti Múzeumban is rengeteg ingyenes program volt, mint ahogyan Pécsett is, ahol az ünnepi programok keretében fellépett a Cimbaliband és a Balkan Fanatik is.

A Balaton is kokárdába öltözött, Balatonfüreden a nemzeti ünnep hétvégéjén tartották meg a X. Füredi Tavaszi Fesztivált. A különböző műfajokat felvonultató rendezvénysorozaton, az 1848–49-es forradalom hősei mellett a 200 éve született Madách Imréről is megemlékeznek az északi parton.

Képeken a március 15-ei megemlékezések: