Orbán Viktor: Sosem fogjuk megengedni, hogy a szabadság zászlaját kicsavarják a magyarok kezéből!

Orbán Viktor egy anekdotával kezdte beszédét. Mint mondta, Petőfi születésekor olyan gyenge volt, hogy spirituszban fürdették, majd vándorszínész lett és az ország ünnepelt költője lett. 5 év alatt 1000 verset írt, kirobbantott egy forradalmat, és elhozta a szabadságot az országnak. 26 évesen pedig elesik - tette hozzá. Nem ágyban párnák közt, hanem a szabadság harcmezején éri a halál. Ahogy jött, úgy távozott, átlépett a legendák világába.

"Dicsőség a Petrovics családnak" - a miniszterelnök köszönetet mondott az egész Petrovics családnak Petőfi Sándorért Fotó: Facebook

Minden magyarban van egy kis Petőfi

Orbán Viktor szerint egy amerikia filmrendező szerint Petőfi rejtélyről beszélne. Magyar sors, közülünk való, aki fölén emelkedik. A magyar nehezen fogadja el az ilyet, de most elfogadja. A mi szerelmetes fiúnk Petőfi, minden magyarban van egy kis Petőfi - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy Petőfi születése idején szövegezte Kölcsey a Hímnuszt. 25 évvel a Hímnusz után Magyarország már felemelte a fejét, és felegyenesedő nemzet, és önbizalommal tekint szét - mondta a kormányfő.

Az irányt Petőfi adta meg a hazának

Orbán Viktor felsorolta, hogy 1823 és 1848 között milyen fontos fejlesztések történtek az országban, de ez akkor nem volt elég a magyaroknak. A kormányfő szerint a nyugtalan magyar lélek azt kérdezte, és ma is kérdezi, hogy mi volna a világraszóló tett, amiért érdemes volt felegyenesedni. Mit kezdjünk a visszanyert önbecsülésünkkel, megtöbbszörözött erőnkkel? A 19. század közepének Magyarországa is kereste, hogy merre szabjunk irányt a hazának - mondta a kormányfő. Ezt a várva várt keresett szót, és irányt Petőfi adta meg a hazának.

Talpra, magyar! Rabok, legyünk vagy szabadok! - adták meg az irányt.

A kormányfő elmondta, hogy azért nem ununk rá március 15-ére, mert ez egy nagy közös születésnap. Így él a mi emlékezetünkben a magyar szabadság születésének a napja is - közölte. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy Kiskőrösről indult el a nemzet nagy menetelése is. Szólt arról is, hogy Petőfi szülei előtt is fejet kell hajtani.

Dicsőség a Petrovics családnak

- emelte ki a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette, ha két magyar öszsetalálkozik, akkor jó esély van arra, hogy 3 véleményen legyenek. Abban teljes egyetértés van, hogy Petőfi a legnagyobb magyar költő. Meglepő, hogy ebben egyetértés van - tette hozzá. Mi magyarok költőien lakozunk a Földön, ahol nagyon prózaian lakozik az élet. Minden nagy költőnkben van valami a nagy magyar néplélekből - hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte, hogy talán azért van egyetértés Petőfi kapcsán, mert a szabadságnak nagy világnyelve van, és a szabadság magyar nyelvjárását Petőfi teremtette meg. A magyar a szabadság legsikerültebb nyelve, mert több mint 200 nyelvre fordították le Petőfit verseit.

Petőfi nem volt katonának való, valamint elbűvölő különc volt. Barátnak sem volt könnyű eset. Ostorozta azokat akiket fűzfapéoétának tartotta, a kritikát és a kritikusokat nem szívlelte. Nehéz ember volt, és áradt belőle a magabiztosság - mondta a kormányfő. Az ilyen embert sokan elutasítják - tette hozzá.

Fotó: Máthé Zoltán

Petőfi életműve teljes

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Petőfi soha nem hagyta el a szellemi világ keresztény erőterét. A szabadság, egyenlőség, testvériség a hit, remény, szeretet parancsa mellett érvényes csak, és ezt Petőfi is tudta - mondta. Megállás nélkül dolgozott Petőfi, és csak 5 év adatott neki alkotásra - mondta. Csak 5 év, és Petőfi életműve mégis teljes.

Az ő életművét az tette teljessé, hogy maradéktalanul megfizette a hazának, amit verseiben vállalt - mondta a kormányfő. Mi is úgy szeretnénk távozni a világból, hogy minden nekünk kirótt kötelességet teljesítettünk - tette hozzá.

Magyarnak születni kötelességet jelent

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy magyarnak születni kötelességet jelent, és méltónak lenni a fajtánkhoz. Vagy rabság, vagy szabadság - lehet választani. A kormányfő elmondta, hogy Petőfi tudta a nemzet életében is eljön a döntés pillanata, és ha itt a pallanat, akkor harcba szálljon. Petőfi éppúgy, mint mi egy szabad Magyarország boldog polgára akart lenni. Választhatta volna a biztos és jómódú életet, és megérdemelte volna, hogy ágyban párnák között a nemzet koszorús költőjeként távozzon, de ő másként döntött.Úgy halt meg, ahogy megénekelte.

Orbán Viktor közölte, a magyar szabadság hatalmas menete néha zsákutcába jutott az elmúlt 200 évben, de ma is tart és Petőfi itt van velünk, még ha nem is látjuk.

A magyar szabadság hatalmas menete ma is tart

Orbán Viktor szerint a magyar szabadság hatalmas menete ma is tart. Petőfi ebben a menetben itt van velünk. Látjuk, ahogy fellázad, amikor idegenek akarják megmondani a magyaroknak, hogyan éljenek. Látjuk, ahogy szembefordul a világ hatalmasaival, akik újra be akarják olvasztani a magyarokat egy európai szuperállamba - tette hozzá. Tartozunk neki. Ezért sosem fogjuk megengedni, hogy a szabadság zászlaját kicsavarják a magyarok kezéből. Nem fogjuk hagyni és nem is fog sikerülni, mert minden magyarban van egy kis Petőfi!

- zárta beszédét a kormányfő.