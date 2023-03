2013-ban fogadta el a magyar Parlament azt a törvényt, amely lehetővé tette a Városliget teljes megújulását. Azóta jól látszik, hogy Budapest elsőszámú családi élményparkjává vált. Visszaigazolja mindezt, hogy a már átadott elemek elképesztő népszerűségnek örvendenek, látogatottságuk már túllépte az ötmillió főt. A Városliget fejlesztése során eddig már több mint negyedmillió négyzetméter zöldfelület újult meg,

Az elmúlt két évben már ötmillió látogató járt a Városliget új intézményeiben és a megújult parkrészekben

A 10 éves Liget projekt már átadott fejlesztései nagyon népszerűek, ezt a számok is bizonyítják:

Magyar Zene Háza - 900 ezer látogató

Néprajzi Múzeum - 200 ezer látogató

Millennium Háza - 300 ezer látogató

Nagyjátszótér - 2 millió látogató

Szépművészeti Múzeum – 1,5 millió látogató

Kutyás élményparkok - 1 millió látogató

Ezen kívül több másik projekt is elkészült:

Vakok Kertje

Városligeti Sportcentrum és futókör

Mőcsényi Mihály Botanikus kert

Múzeum Mélygarázs és Promenád

Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK)

Ezzel folytatódik a Liget projekt

- A Városliget megújítása Európa jelenleg legnagyobb kulturális tartalmú városfejlesztési projektje, amelynek köszönhetően a Millennium óta nem látott léptékű kulturális beruházásokkal gazdagodott az ország. A projekt már most jelentős eredményekkel bír, de még nem ért a végére: a legnagyobb és legfontosabb fejlesztése, a Priztker-díjas japán SANAA építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria felépítése még hátra van – mondta Baán László, a Liget projekt miniszteri biztosa, rámutatva, hogy ez az új múzeum nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megújult Városliget az egész világ számára látható módon felkerüljön Európa kulturális térképére. A Kormány elkötelezett a projekt teljes körű megvalósítása mellett, az új, nagyobb léptékű fejlesztések megvalósítása az ország gazdasági helyzetének a függvénye, de előreláthatólag 2024-25-ben elkezdődhet az elbontott Petőfi Csarnok helyére tervezett Új Nemzeti Galéria építése.

Baán László, a Liget projekt miniszteri biztosa Fotó: Nagy Zoltán

Február végén elindult a városligeti KRESZ park felújítása és környékének zöldfelületi rehabilitációja, a fejlesztésnek köszönhetően mintegy 25.000 m2 zöldfelület újul meg, s elültetnek 39 db lombosfát, több mint 5.600 cserjét és több mint húszezer évelőt. A parkrész funkciójában továbbra is KRESZ oktató park marad, kinézetében pedig ugyanúgy egy közlekedési szituációkat modellező városrészt fog megidézni, ahol természetesen új, korszerű és biztonságos játékelemek várják majd a gyermekeket. A megújuló KRESZ park központi részén egy kisebb játszó egység jön létre, elsősorban az együttes játékot lehetővé tévő eszközökkel, melyek mind a közlekedési tematikához kapcsolódnak: kisvonat, helikopter, repülő, irányító torony is várja majd a kicsiket. Ez az intenzíven berendezett játszórész egy miniatűr házikókból álló utcaképpel kapcsolódik a megújuló közlekedési parkhoz. Az imitált házacska sor fedett egységeit az egyszerű parkberendezési bútorokon felül a közlekedési tematikához köthető tárgyakkal rendezik be, mint vasútállomás, repülőtér és utasváró.

A központi játszórészen kívül, magához a közlekedési pályához kapcsolódóan további önálló elemeket, játszóeszközöket helyeznek el a megújuló parkrész különböző pontjain. Ilyen egy kis játék benzinkút, elektromos töltő állomás, és az egyik egyirányú kitérőben elhelyezett szerelőpont. A felújítás során megújulnak a burkolatok, a közlekedési lámpák és a zöldfelületek, az egész család kényelmét pedig ivókútak, új utcabútorok szolgálják majd. A kerékpárral, kisautóval, rollerrel történő közlekedő felületek kiegészülnek, a gyalogos közlekedést egyértelműen kijelölő járdákkal.

Az idei parkfejlesztések részeként megújul a rendkívül népszerű léghajó, a BallonFly környezete is a Kós Károly sétány, a Hermina út és a Konrad Adenauer út által határolt részen, melynek eredményeképp a teljes terület növényzetét rehabilitálják, közel 1.500 cserjét és mintegy félezer évelőt is elültetnek. Az úthálózat, a közvilágítás és az utcabútorok felújításának és a látogatóirányítás fejlesztésének köszönhetően a léghajózni érkezők kiszolgálása is magasabb szintre lép.