Előhalászhatod a nyárias ruhákat, 20 fok fölé emelkedik ma a hőmérséklet

Kontinensünk felett egy ciklon örvénylik, aminek a Kárpát-medence az előoldalán helyezkedik el, így továbbra is enyhe, száraz időre számíthatunk. Erősödő délnyugati áramlással egyre melegebb légtömegek érkeznek hazánk fölé, ennek köszönhetően már csütörtöktön is többfelé meghaladjuk a 20 fokot.

Fotó: Pixabay

A legmelegebb azonban pénteken lesz, ekkor a 25 fokot is karcolhatjuk, ami meteorológiai értelemben már nyári napnak számít. Szombatra pár fokkal visszaesnek a maximumok, ám a tavaszias hőmérsékletű időjárás még hétvégén is kitart. Erősebb hidegfront csak a jövő hét elejére érkezhet. Éjszaka viszont még mindig hideg lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 1 és 7 fok között valószínű. Így aki már a hétvégi buliban gondolkodik, jól teszi, ha melegebb holmit is visz magával, különben hazafelé igencsak cidrizhet.

Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - ígéri a Köpönyeg orvosmeteorológusa. Pukoli Dániel szerint a sok napsütés pozitívan befolyásolja hangulatunkat, ezért ajánlott kihasználni a kellemes időjárást és minél több időt a szabadban tölteni.