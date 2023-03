Bombariadó: 33 lakást kellett kiüríteni Tatabányán

Három bombát helyezett el egy tatabányai tízemeletes lakóház lépcsőházában egy magyar férfi. Legalábbis ezzel a kijelentéssel hívta fel a rendőrséget hétfő este. A bejelentést követően a rendőrség, a katasztrófavédelem, és a mentőszolgálat emberei is azonnal a helyszínre siettek. Biztonságba helyezték az ott élőket: 33 lakásból összesen 53 embert vittek át egy közintézménybe, majd a tűzszerészek speciálisan kiképzett bombakereső kutyákkal vizsgálták át az épületet.

Tatabánya, Mártírok útja: innen érkezett a bombafenyegetés (Fotó: Google maps)

Ezzel egyidejűleg a nyomozás is nagy erőkkel elindult, így a feltételezett elkövetőt két órán belül elfogták. A 22 éves férfinál a híváshoz használt telefont és SIM-kártyát is megtalálták. A bűncselekmény elkövetését is beismerte, tettét azzal indokolta, hogy munkáltatója nem biztosított részére szállást. Bár a kutatócsoport robbanószert nem talált, a rendőrség a közveszéllyel fenyegetés miatt kezdeményezte a gyanúsított bíróság elé állítását – adta hírül a police.hu.