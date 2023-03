A Mohosz elnöke: A halak megóvása a jövőnk érdeke

Immáron hetedik alkalommal rendezte meg az Agrárminisztérium Halgazdálkodási Főosztálya, a Magyar Országos Horgász Szövetség, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, valamint az Akvaristák Magyarországi Egyesülete a Halak Napját, melynek célja, hogy felhívják a figyelmet a halak védelmére. A Mohosz elnöke, Szűcs Lajos elmondta: megítélése szerint a kopoltyúsok még ma sem mindig kapják meg a társadalomtól azt a figyelmet, amelyet jelentőségüknél fogva megérdemelnének.

Szűcs Lajos, a Mohosz elnöke kiemelte: a horgászok egyre jobban védik a halakat Fotó: Bors

Nincsenek megbecsülve

– Amikor ránézünk a vízre, csak a felszínt látjuk. Azt nem, hogy mi van alatta, éppen ezért annyira nem viseli meg az embereket egy elpusztult hal látványa, mint mondjuk egy madáré.

A természetes vizeink élővilágának a megóvása a jövőnk érdeke. Ez nemcsak a kopoltyúsokra igaz, hanem a tavainkra, folyóinkra is, hiszen a víz az életünk kulcsa

A halnak éppen ezért nemcsak élvezeti értéke van, hanem gazdasági is – fogalmazott a Borsnak Szűcs Lajos, aki hozzátette: ez az üzenet egyre jobban tudatosul a horgászokban, hiszen egyre kíméletesebben bánnak a halakkal, számukra is fontos, hogy megóvják azokat, ezért is fordulhat elő, hogy egyre kevésbé számít ritkának egy-egy kapitális fogás.

Jön a teljes digitalizáció

A Mohosz elnöke arról is szót ejtett, hogy mint minden területen, így a horgászatban sem maradhat el a digitalizáció. 2019-ben már bevezetésre került a horgászkártya, amely teljesen kiváltotta a papír alapú igazolványt, és hamarosan a fogási naplónkat is „eldobhatjuk”.

– Jól halad a rendszerfejlesztés.

Ebben az évben minden a helyére kerül, így jövő évtől már használható lesz a digitális fogási napló

– tette hozzá lapunknak a Mohosz elnöke.

Tátrai Tibor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gitáros jó viszonyt ápol a halőrökkel Fotó: Bors

Tátrai Tibor is védi a természetet

A rendezvényen részt vett Tátrai Tibor Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész is.

– A horgászat nagyköveteként nem csak az a feladatom, hogy pecázzak. Számomra is nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük a természetet, és persze a halakat is. 65 éve horgászom, ennyi idő alatt rengeteg barátságra tettem szert ennek a csodás hobbinak köszönhetően. Szóval, ezért is rendkívül fontos, hogy óvjuk vizeinket, hiszen

unokám is imád horgászni, és azt szeretném, hogy majd az ő unokái is a vízparton kapcsolódjanak ki, ehhez viszont vigyáznunk kell a halakra

– mondta a Borsnak Tátrai Tibor.

Sipos Károly kapta idén az Év halőre díjat Fotó: Bors