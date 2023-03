92 évesen újraházasodik a milliárdos, azt ígéri, hogy utoljára

Rupert Murdoch saját újságjában, a New York Postban jelentette be, hogy ötödszörre is megházasodik. A 92 éves médiamágnás már el is jegyezte a 66 éves Ann Lesley Smitht, alig félévvel az első találkozásukat követően és kevesebb mint egy évvel azután, hogy negyedik feleségétől, Jerry Halltól elvált.

Fotó: Pixabay

A több mint 17 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező üzletember egy Asscher-csiszolású gyémántgyűrűvel kérte meg barátnője kezét Szent Patrick napján.

Negyedrészben ír vagyok, ezért választottam ezt a napot. Tartottam tőle, hogy szerelmes leszek, de az biztos, hogy most utoljára

– jelentette ki Murdoch, aki korábban már négyszer mondta ki a boldogító igent, de rendre úgy tűnt, hogy annyira mégsem boldog. Előző házasságaiból hat gyermeke született, egyedül az utolsó frigyből nem, pedig az egykori szupermodellel hat évig éltek együtt, amíg tavaly be nem jelentették, hogy különválnak.

Új jövendőbelije 14 éve özvegy, és Murdochoz hasonlóan előző férje is üzletember volt.

70 közelébe kerülni azt jelenti, hogy ez lehet az utolsó esély. Eddig vártam az igazira, de most már lejárt az időm

– kommentálta a lánykérést a menyasszony, aki előző férje révén ismerte meg Murdochot, mivel mindkettejüknek hatalmas szőlőbirtokuk van Kaliforniában, ahol bortermeléssel is foglalkoznak az egyéb bizniszek mellett.

Az esküvőt nyár végére tervezik, de nem akarnak nagy felhajtást. Persze hogy milliárdoséknál ez mit jelent, majd meglátjuk.