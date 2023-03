500 forintnál is többe kerülhet 1 gombóc fagylalt, hamarosan ugyanis áremelkedés várható. Szakértők szerint ez akár 10-15 százalék is lehet, de az árak országszerte változnak attól függően is, hogy hol van az üzlet, és milyen alapanyagból készítik a fagyit. Tatabányán van, ahol most 400 forint. Budapesten pedig 390 forint egy gombóc ára. A vevők azt mondták, egy finom fagylaltért hajlandók többet fizetni.