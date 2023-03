18-szor zavarták haza az orvosok az édesanyát: kiderült, agydaganata van a kisbabájának

Tessa Crane aggódott Oscar fia egészsége miatt, és hét hónapos korában egy hónap alatt 18 alkalommal vitte orvoshoz, de szorongásoldó gyógyszert írtak fel neki, és hazazavarták. Mindig csak azt mondták neki az orvosok, hogy túlaggódja, mivel Oscar az első gyermeke, nincs a kisfiúnak semmi baja.

Csakhogy kiderült, az anyai szív nem hazudik és Oscarnak súlyos agydaganata van...

Miután a háziorvos már a sokadik alkalommal zavarta őket haza keresetlen szavakkal, a 29 éves édesanya gondolt egyet és bevitte a sürgősségi osztályra a kicsit. Ott azonnal megvizsgálták és 30 perc múlva már az osztályon feküdt a kisgyerek. Az orvosok mindössze nyolc hónapos korában 2-es fokozatú érhártya plexus papillómát és fölösleges agyfolyadék-felhalmozódást diagnosztizáltak nála.

A most ötéves Oscar 11 agyműtéten esett át, de maradandó agykárosodást szenvedett. Ezenkívül autizmusban, globális fejlődési késleltetésben és csökkent izomtónusban, úgynevezett hipotóniában szenved.

Tessa, a suffolki Lowestoftból, a Brain Tumor Research jótékonysági szervezettel dolgozik, hogy megossza történetét.

Azt mondta: „Oscarnak drámai élete volt, hat héttel korábban született császármetszéssel, de általában boldog baba volt. Sajnos a dolgok nagyon gyorsan megváltoztak, amikor körülbelül hét hónapos volt. Ingerlékeny lett, és megállás nélkül sírt. A feje bedagadt, a szeme kidülledt és hányt. Egy hónap alatt 18-szor vittem orvoshoz, de azt mondták, hogy aggódó elsőbabás anyuka vagyok és szorongásoldó gyógyszert írtak fel nekem."

Mivel óvodavezetőként gyerekekkel dolgozott, Tessa tudta, hogy az újszülöttek kihívást jelenthetnek, de felismerte, hogy Oscar tünetei ennél sokkal többek.

"Oscar tüneteit vírusfertőzésnek, kólikának és az én rossz lelki állapotomnak tulajdonították. Arra gondoltam, hogy Oscar vagy végzetesen gyűlöl engem, vagy az orvosok nem vesznek észre valamit. Ezért elvittem egy sürgősségi osztályra."

Worried mum dismissed by GPs 18 times discovers son has dangerous brain tumour https://t.co/T1sFFsjBGY — Péterffy Emma (@PeterffyEmma) March 14, 2023

A norfolki James Paget Egyetemi Kórházba érkezés után 30 percen belül beigazolódott Tessa legrosszabb félelme. MRI-vizsgálat után Oscart rohammentővel vitték a cambridge-i Addenbrooke's Hospitalba sürgősségi műtétre. Első műtéte, amely a daganat teljes eltávolításával járt, 12 óráig tartott. Sajnos a felesleges agy-gerincvelői folyadék (CSF) tovább gyűlt, és négy hónap leforgása alatt további 10 műtétre volt szükség.

Egyszer még indukált kómába is kellett helyezni.

Tessa így nyilatkozott: „Helikopterrel szállítottak minket Addenbrooke-ba, ahol Oscart két hétre kómába helyezték – olyan őrült és kaotikus volt az egész. Oscar sebésze azt gyanította, hogy probléma van a söntjeivel, de amikor kicserélte, a feje beesett, és a koponyája összeomlott a kezében. Agyhártyagyulladása volt, és az egész feje tele volt fertőzéssel. Egy időre teljesen elvesztette a látását, és elvesztette az érzékelését a teste bal oldalán. Szondával kellett táplálni, és nem tudott mozogni vagy ülni; olyan volt, mintha ismét újszülött lett volna."

Hozzátette: „Szerencsére Oscar most minden várakozást felülmúl. Egyedülálló anyukaként hagytam el a kórházat egy súlyos állapotban lévő gyerekkel, valódi támogatás nélkül, de nem lehetett elmenekülni előle. Csak meg kellett tanulnunk alkalmazkodni, és örömmel mondhatom, hogy Oscar folyamatosan bebizonyítja, hogy mindenki téved. Nem tudott kúszni, mert az izmai nem voltak elég erősek ahhoz, hogy feltartsa magát, de a fizikoterápia változást hozott, és most meg sem lehetne mondani, hogy korábban problémája volt ezzel. Sokáig non-verbális is volt, de beszéd- és nyelvterápián is részt vett, és hét hónappal ezelőtt elkezdett szavakat mondani. Most egy kis fecsegő – annak, amit mond, annak nincs értelme, de fantasztikus hallgatni.”