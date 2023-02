Rendőrgyilkosság: „Feláldozta értem az életét, az őrangyalom küldte, és már ő is az angyalok közé került”

Nem is tudom, mi lett volna, ha annak a férfinak sikerül bejutnia a szétvert ajtón... A mai napig elő-előjön, örökké a rendőrgyilkos arcával álmodom. Nem ismertem ezt az embert, nem tudom, mit akart tőlem. Az a fiatal rendőr értem áldozta fel az életét, fel sem tudom ezt fogni, az őrangyalom küldte, s most már ő is az angyalok közé került