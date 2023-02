Mécsesek égnek a kapitányság előtt – Nem feledik a hősi halált halt Baumann Pétert

Baumann Péter gyermekkora óta rendőrnek készült. A kollégái, és az őt közelről ismerők szerint is kifejezetten erre a hivatásra született. Mindig is tisztában volt vele, hogy a rendőri munka komoly veszélyekkel járhat, de ez sem tántorította el. A Borsnak az egyik egykori kiképzője mesélte, hogy Péter a legfelkészültebb fiatalok közé tartozott.

Baumann Péter tragikusan fiatalon hunyt el Fotó: Máthé Zoltán

Gyilkosa azt mondta: általában tiszta a lelkiismerete

Péter számára a január 12-i szolgálati nap telesen átlagosan indult. Senki sem sejthette, hogy az lesz az utolsó. Még akkor sem, amikor egységével megkapta az utasítást, hogy menjenek ki a Lecke utcába egy megvadult férfihez, aki egy társasházban az ajtókon dörömböl, illetve erőszakkal be akar menni egy idős nő lakásába. Miután megérkeztek, a férfit felszólították a nála levő kés átadására, amit aztán az egyik egyenruhás eltett.

Éppen elkezdték a tettes megbilincselését, de a ház világítása lekapcsolt, és a hirtelen támadt sötétséget kihasználva Sz. Szilárd visszaszerezte kését, majd három rendőrt megsebesített. Egyikük, Baumann Péter a kórházi ellátása közben belehalt sérüléseibe.

A támadó megpróbált elmenekülni. Már az utcán volt, amikor a rendőrök kénytelenek voltak lábon lőni.

Kollégái nem feledik a hős rendőrt Fotó: Borsonline

A támadás utáni hétvégén a Borsnak sikerült vele a kórházban beszélnie.

- Általában tiszta a lelkiismeretem

– mondta, és megmutatta a két lábát. Ezzel cáfolta azt a felreppent hírt, miszerint az egyik végtagját amputálni kellett. A férfit a kórházból az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.

Pétert minden kollégája szerette

Pétert kifejezetten tisztelték és kedvelték kollégái. Körzeti megbízottként a lakossággal is közvetlen kapcsolatot tartott. Talán éppen ezek miatt halála óta is folyamatosan mécsesek égnek a XI. Kerületi Rendőrkapitányság előtt. Arról is gondoskodnak, hogy friss virág is mindig legyen az emlékhelyen.