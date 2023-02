"Remegett a csillár, mi folyik itt?" - ismét több magyar településen észlelték a második romániai földrengést

Mint arról a Bors is beszámolt, több országban is megmozdult a föld az elmúlt pár napban: Grúzián és Horvátországon kívül hétfőn délután már Romániából is jelentettek földrengéseket. Azonban még egy nap sem telt, kedden délután ismét egy újabb, az előzőnél is keményebb, 5,6-os erősségű földrengést jeleztek Romániából.

Törökországban hatalmas pusztítást végzett a földrengés. Ezután több helyen is jelentettek mozgásokat - Fotó: Halil Hamra

Epicentruma is közel esett az előzőhöz: a korábbi Zsilvásárhelytől mindössze 20 kilométerre északra, Lupény közelében lokalizálták. Ez a magyar határtól 200 kilométerre található, így nem csoda, hogy nem csak az előző, de ezt az utóbbi rengést is több magyar településen is észlelték.

Bár a második mozgás sokkal erőteljesebb volt az elsőnél, a magyarok Békéscsabán és környékén arról számoltak be, hogy a másodikat kevésbé érezték meg, mint az elsőt:

- Az elsőnél még a szekrény is megmozdult, és a lábam alatt is éreztem a remegést, a mostaninál szinte semmit. Mikor icipicit úgy láttam, hogy megmozdult a csillár, és mondtam is a férjemnek, hogy mi ez, megint fölrengés van? De nem gondoltam komolyan. Aztán olvastam, hogy valóban azt éreztem megint

- mondta egy csabai asszony.

Egy másik nő is a csilláron vette észre a történteket:

- Néztem, hogy megremegett a csillár, kérdeztem is, hogy mi folyik itt? Aztán tudtuk meg, hogy valószínűleg a romániai rengést észleltük. Az előzőből én semmit nem vettem észre, de akkor másik településen dolgoztam

- mondta.

Arról azonban többen is beszámoltak, hogy az állataik a második mozgást sokkal erősebben érzékelték, mint az elsőt:

- A kutyám az első után picit ugyan felpattant, de vissza is feküdt. Most, a második után pedig csaholt és kiszaladt az udvarra, ugatni kezdett, de nem is volt kint senki

- mesélte. Egy férfi a macskáján vette észre, mi történt:

- Egyedül voltam itthon, és az amúgy nyugodt, pihengető macskánk felpattant és elszaladt. Nem is értettem akkor, hogy mi a baja, mert idős cica, ilyet nem szokott csinálni - tette hozzá.