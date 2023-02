"Amikor felborult a poharam, azt hittem, hallucinálok" - több magyar településen észlelték a romániai földrengést

- Azt hittem, hallucinálok, nem is értettem, mi történik. Akkor nyugodtam meg, hogy nem én képzeltem be magamnak, amikor több ismerősöm is jelezte, hogy ők is érezték. Egyikük még csak nem is abban a városban él, ahol én, hanem a közelben. Akkor már mi is azon gondolkoztunk, hogy lehet, hogy földrengést éreztünk