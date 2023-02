„Nekem még olyan, mintha itt lenne valahol” – zokogta a villamosmegállóban elhunyt Boglárka apja

Mint arról a Bors is beszámolt, borzalmas tragédia történt vasárnap hajnalban Budapesten, a Harminckettesek terénél. Egy ittas olasz férfi által vezetett autó a villamosmegállóba sodródott és elütött egy ott várakozó 23 éves nőt, aki helyszínen életét vesztette.

Mécsesek égnek Boglárkáért / Fotó: Tények

A megtört édesapa akadozó szavakkal a Tényeknek nyilatkozott arról, hogy értesültek feleségével lányuk haláláról. Mint hozzáfűzte, még nem tudta elfogadni a tragédiát, olyan számára, mintha Boglárka még mindig velük lenne.

- Drága kislányunk elhunytát a rendőröktől tudtuk meg, akik hajnalban kijöttek a lakásunkra és értesítettek bennünket – csuklott el Boglárka édesapjának a hangja.

Az apa azt mondja, a lányuk épp a barátjához ment, amikor meghalt. Boglárka idén nyáron diplomázott volna.

- Itt a villamosmegállóban várta a villamost, teljesen védett helyen. Pillanatok műve lehetett az egész történet, mert ahogy a képeken is láttuk, nagyon nem lehetett erre felkészülni. (…) Nagyon életvidám lány volt. Nagyon szerette az életet. Egyetemre járt, itt Budapesten. Most lett volna a diploma munkája, június-júliusban. Nekem még olyan, mintha itt lenne valahol. Vagy teljesen mindegy, egy másik városban. Tehát az, hogy ő nincs most már közöttünk, ez még, ez még, ez még nem... - mondta az édesapa.